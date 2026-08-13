رئيس البورصة المصرية: التكنولوجيا والإجراءات الضريبية عززت نشاط السوق

قال عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، إن البورصة استفادت خلال الفترة الماضية من التطور التكنولوجي والتعديلات التشريعية، ما ساهم في جذب أعداد كبيرة من المستثمرين الجدد وزيادة نشاط السوق.

299 ألف مستثمر جديد في 2025 و380 ألفًا خلال 7 أشهر من 2026

وأوضح رضوان، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن قانون التكنولوجيا المالية رقم 5 لسنة 2022 سمح لشركات السمسرة بالتعاقد إلكترونيًا مع المستثمرين بعد الحصول على التراخيص اللازمة.

وأشار إلى أن هذه الخطوة فتحت المجال أمام أعداد كبيرة من المستثمرين الجدد، حيث شهد عام 2025 انضمام 299 ألف مستثمر جديد، بينما تجاوز العدد 380 ألف مستثمر خلال أول 7 أشهر من 2026.

إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية يدعم السيولة والتداولات

وأضاف رئيس البورصة أن الإجراءات الضريبية كان لها دور في تعزيز نشاط السوق، وعلى رأسها إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية، وهو إجراء قال إن البورصة كانت تنتظره منذ 12 عامًا.

ولفت إلى تطبيق ضريبة دمغة نسبية بواقع نصف في الألف على التداولات اليومية، وربع في الألف على تداولات اليوم نفسه، مؤكدًا أن هذه الإجراءات ساهمت في زيادة الزخم والسيولة وأحجام التداول، إلى جانب نمو رأس المال السوقي للبورصة المصرية.