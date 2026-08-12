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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس البورصة المصرية: احتياطي النقد الأجنبي في مصر تجاوز 50 مليار دولار

البورصة المصرية
البورصة المصرية
محمود محسن

أكد عمر رضوان رئيس البورصة المصرية، إنّ البورصة المصرية مرآة للاقتصاد المصري، أن الإجراءات الاستباقية التي قامت بها الحكومة المصرية في بداية الأزمة الجيوسياسية بالمنطقة منذ مارس أدت إلى أن البنك المركزي اضطلع بدوره في أن العملة المصرية شهدت مرونة شديدة استطاعت امتصاص كل الصدمات التي واجهت الاقتصاد المصري، وكل ذلك أعاد الثقة بصورة كبيرة جدا للمستثمر، سواء المحلي أو الأجنبي، مشيرًا، إلى أنّ  احتياطي النقد الأجنبي في مصر تجاوز 50 مليار دولار.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج "من مصر"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ  الاقتصاد المصري استطاع امتصاص صدمات حروب المنطقة، مواصلا: "شهدنا زخما شديدا، وأحجام التداول اليومية بالبورصة المصرية كانت منذ 5 أو 6 سنوات تقدر بنحو نصف مليار جنيه، وزادت إلى 2 مليار جنيه في العام التالي، ثم 5 مليارات جنيه، وبعد ذلك 10 مليارات جنيه في النصف الأول من هذا العام".

وتابع: "في الأيام الأخيرة شهدنا أحجام تداول تصل إلى 15 مليار جنيه، وبالأمس 18 مليار جنيه، واليوم 16 مليار جنيه، فنحن في أيام تاريخية شديدة لم يشهدها السوق المصري من قبل نهائيا".

ضرورة أن تكون الاستثمارات متنوعة 

وحول ارتفاع أسعار الذهب عالميا ومحليا، وتوقعاته بتأثيرها (سلبا أو إيجابا) على البورصة المصرية أو غيرها من البورصات، قال، إن الذهب من الأدوات التي يمكن للمستثمرين الاستثمار فيها، مشيرًا، إلى أن الاستثمار المختلفة لا تنفي بعضها، ومشددًا، على ضرورة أن تكون الاستثمارات متنوعة وموزعة على عدد كبير من الأدوات المالية، مثل الأسهم لأنه ممثل في كل القطاعات المختلفة.

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