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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس البورصة المصرية: احتياطي النقد الأجنبي تجاوز 50 مليار دولار

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

أكد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، أن الاقتصاد المصري نجح في امتصاص تداعيات الصدمات الناتجة عن حروب المنطقة، مشيرًا إلى أن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة منذ بداية الأزمة الجيوسياسية ساهمت في تعزيز الثقة بالاقتصاد وسوق المال.

مرونة الجنيه عززت ثقة المستثمرين

وقال رضوان، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج «من مصر» عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، إن البنك المركزي المصري اضطلع بدوره، وشهدت العملة المصرية مرونة كبيرة مكنتها من امتصاص الصدمات التي واجهت الاقتصاد، ما أعاد الثقة بصورة كبيرة إلى المستثمرين المحليين والأجانب.

وأشار إلى أن احتياطي النقد الأجنبي في مصر تجاوز 50 مليار دولار.

18 مليار جنيه حجم تداولات البورصة في يوم واحد

وأوضح رئيس البورصة أن السوق شهد خلال السنوات الأخيرة نموًا كبيرًا في أحجام التداول، بعدما كانت تتراوح قبل 5 أو 6 سنوات حول نصف مليار جنيه يوميًا، لترتفع إلى ملياري جنيه، ثم 5 مليارات، وصولًا إلى 10 مليارات جنيه خلال النصف الأول من العام الحالي.

وأضاف أن أحجام التداول خلال الأيام الأخيرة وصلت إلى 15 مليار جنيه، ثم 18 مليار جنيه في أحد الأيام، و16 مليار جنيه في يوم آخر، واصفًا تلك الفترة بأنها «أيام تاريخية» لم يشهدها السوق المصري من قبل.

تنويع الاستثمارات لمواجهة تقلبات الأسواق

وحول ارتفاع أسعار الذهب عالميًا ومحليًا وتأثيره على البورصة، أوضح رضوان أن الذهب يعد إحدى الأدوات الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين، مؤكدًا أن أدوات الاستثمار المختلفة لا تتعارض مع بعضها.

وشدد على أهمية تنويع الاستثمارات وتوزيعها على عدد من الأدوات المالية، ومن بينها الأسهم، التي تمثل مختلف القطاعات الاقتصادية.

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