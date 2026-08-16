تداول 15 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 5 سفن؛ بينما غادر 10 سفن ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 21 سفينة .



وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 24826 طن تشمل : 6485 طن علف بنجر و 5875 طن يوريا و 6354 طن بودرة جبس معبأ و 1353 طن أسمنت معبأ و 4759 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 38441 طن تشمل : 9676 طن خردة و 1923 طن فول و 1332 طن حديد و 24602 طن ذرة و 908 طن خشب زان .



بينما بلغت حركة الوارد من الحاويات 104 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1174 حاوية مكافئة.



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 53428 طنًا؛ بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 31834 طنًا .



كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1223 طن قمح متجه إلى صوامع القليوبية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 5038 حركة .