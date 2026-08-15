محافظ دمياط يوجه بالاهتمام بنظافة الشوارع بمدينة الروضة.. صور

أجرى الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، جولة ميدانية مساء اليوم بمدينة الروضة، رافقه خلالها الدكتور محمد فوزي، نائب المحافظ، واللواء محمد همام، السكرتير العام للمحافظة، والأستاذة غادة غنام، رئيس الوحدة المحلية لمدينة الروضة، وذلك لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على سير العمل بعدد من المنشآت والمرافق الخدمية.

واستهل المحافظ جولته بتفقد موقف مدينة الروضة، حيث حرص على التواصل مع المواطنين والاطمئنان على الالتزام بتعريفة الركوب المقررة، كما استمع إلى آرائهم ومطالبهم، موجهاً ببحثها والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.

وتابع دكتور حسام الدين فوزى جولته بتفقد مستشفى الروضة المركزي، حيث اطلع على أقسام المستشفى وامكاناتها وطاقتها الاستيعابية واطمأن على انتظام سير العمل بها

، كما تواصل مع عدد من المرضى وذويهم للاطمئنان على مستوى وجودة الخدمات الطبية المقدمة لهم .

وفي ختام الجولة، تفقد المحافظ مركز شباب مدينة الروضة، حيث اطلع على مكونات المبنى والمنشآت الموجودة به، وتفقد الصالة الرياضية وتواصل مع الشباب و المترددين عليها.