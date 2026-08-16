وزير الصناعة: السبائك من الصناعات التكميلية باستراتيجية الصناعة المصرية

أكد وزير الصناعة المهندس خالد هاشم، أن صناعة السبائك تعد من الصناعات التكميلية باستراتيجية الصناعة المصرية، وتمثل إحدى المدخلات الرئيسية في صناعة الحديد والصلب والصناعات الثقيلة، فضلًا عن كونها أداة مهمة لتعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية وزيادة القيمة المضافة للخامات المحلية.

وقال وزير الصناعة -اليوم الأحد خلال أول زيارة له للمنطقة الصناعية بأبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء- إن سبائك السيليكون منجنيز وسبائك الفيرو منجنيز التي تنتجها شركة سيناء للمنجنيز تحظى بأهمية خاصة في السوقين المحلية والعالمية، لما تؤديه من دور أساسي في تحسين جودة المنتج النهائي من خلال تنقية المعدن من الشوائب وزيادة نقاء الصلب وتحسين خواصه الميكانيكية، خاصة الصلابة ومقاومة التآكل والقدرة على التحمل.

وأضاف أن التطور الكبير في الصناعات الهندسية والإنشائية في مصر والعالم يزيد الطلب على السبائك، بما يعظم دور شركة سيناء للمنجنيز في تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، فضلًا عن خفض تكلفة مدخلات الإنتاج.

وأكد سعي الوزارة إلى زيادة قاعدة الصناعات المغذية لقطاع الحديد والصلب وربطها بسلاسل الإمداد المحلية والعالمية، بما يعزز القيمة المضافة للصناعة المصرية، ويرفع القدرة التنافسية للمنتج المحلي، ويحد من فاتورة الاستيراد، إلى جانب تعميق التصنيع المحلي وزيادة فرص الصناعة المصرية في النفاذ إلى مختلف أسواق التصدير.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء ومختلف الوزارات والجهات المعنية على توفير سبل الدعم اللازمة للنهوض بالمنطقة الصناعية بأبو زنيمة ورفع كفاءة مرافقها، إلى جانب تحديد الصناعات المستهدفة بها والملائمة لطبيعة المنطقة ومواردها، وتوفير العمالة الصناعية المؤهلة والمطلوبة لسد احتياجات المصانع التي ستقام بالمنطقة.

كان في استقبال وزير الصناعة، خلال الزيارة، محافظ جنوب سيناء اللواء الدكتور إسماعيل كمال، والمهندس سعد أبو المعاطي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ورافقه خلال الجولة المهندس محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، والمهندس حسين الغزاوي، مستشار الوزير لشؤون الطاقة، وعدد من قيادات وزارة الصناعة، إلى جانب قيادات الشركة القابضة وشركة سيناء للمنجنيز.

وينتج مصنع السبائك سبائك السيليكون منجنيز وسبائك الفيرو منجنيز، ويقام على مساحة 23.5 ألف متر مربع، باستثمارات تبلغ 2.5 مليار جنيه ورأس مال 300 مليون جنيه، وتبلغ طاقته الإنتاجية الحالية 18 ألف طن سنويًا، فيما تستهدف الشركة الوصول بها إلى 50 ألف طن سنويًا بنهاية عام 2028، وتبلغ نسبة المكون المحلي بالمصنع نحو 60%، فيما يتم تصدير 49% من إنتاجه إلى أسواق تركيا وليبيا وإيطاليا.

وخلال الزيارة، افتتح الوزير منظومة فصل الغبار والأتربة عن المدخلات «تنقية الغازات»، والتي تشمل منظومة فلاتر للحد من الانبعاثات الغازية والأتربة وتحقيق التوافق البيئي وتحسين بيئة العمل الداخلية والخارجية للمصنع.

كما تفقد موقع إنشاءات مصنع فصل الحديد عن المنجنيز وإنتاج خبث عالي المنجنيز، والمقرر دخوله مرحلة التشغيل بحلول أغسطس 2027، إلى جانب تفقد أحواش تشوين السبائك، وماكينة التلبيد، ورصيف الشحن والخدمات بميناء أبو زنيمة.

كما عقد الوزير ومحافظ جنوب سيناء لقاءً موسعًا مع مسؤولي الشركة، تم خلاله استعراض خطط الشركة لمضاعفة الطاقة الإنتاجية وزيادة القيمة المضافة للخامات الأولية والتعدين المستدام واستخدام التكنولوجيا والتصدير، إلى جانب عدد من المشروعات المستقبلية، من بينها كلسنة الكاولين، والجبس الزراعي، والزجاج الطبي، والزجاج المسطح، والألواح الشمسية، ومشروع فصل الحديد عن المنجنيز.

ومن جانبه، أكد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، أهمية دعم وتطوير شركة سيناء للمنجنيز وتعظيم الاستفادة من إمكاناتها وثرواتها التعدينية، بما يسهم في دعم الصناعة الوطنية وزيادة القيمة المضافة للموارد الطبيعية.

وأشار إلى أن التوسع في مشروعات الشركة يمثل فرصة مهمة لفتح المزيد من فرص العمل أمام أبناء المحافظة وتوفير وظائف جديدة للشباب، مؤكدًا حرص المحافظة على تعزيز التعاون والتنسيق مع وزارة الصناعة والشركة القابضة للصناعات الكيماوية وشركة سيناء للمنجنيز لدعم خطط التوسع والاستثمار وتذليل أي معوقات أمام المشروعات الصناعية والتعدينية.