وزيرة البيئة: تنفيذ 108 حملات تفتيشية على المنشآت الصناعية والخدمية

واصل قطاع شئون الفروع الإقليمية لجهاز شئون البيئة تنفيذ خطط العمل البيئي والرقابي والتوعوي بالمحافظات خلال الأسبوع الثانى من شهر أغسطس الجارى بمشاركة 15 فرعًا إقليميًا.

وأعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن قيام الفروع الإقليمية بتنفيذ عدد 108 حملة تفتيشية على عدد من المنشآت والأنشطة المختلفة، شملت عدد من المنشآت الصناعية والطبية والمجازر ومدافن المخلفات والعائمات، للتأكد من الالتزام بأحكام قانون البيئة ولائحته التنفيذية.

وأشارت الدكتورة منال عوض ، إلى أن الفروع الإقليمية قامت بإصدار عدد 105 موافقة بيئية لمشروعات وأنشطة متنوعة، وقد شملت أعمال المتابعة القانونية للفروع فحص عدد 50 محضرًا ومخالفة بيئية، إلى جانب تنفيذ أعمال الرصد البيئي من خلال الرصد الهوائي في 9 نقاط وسحب 51 عينة مياه، فضلًا عن تنفيذ 4 لجان لفحص عوادم السيارات.

وأوضحت د. منال عوض أن الفروع الإقليمية قامت بجهود كبيرة للمساهمة فى نشر الثقافة البيئية من خلال تنفيذ 64 ندوة توعوية و6 ورش عمل، بإجمالي 70 نشاطًا توعويًا، استهدفت الأطفال والشباب والسيدات والفلاحين ومختلف فئات المجتمع.

ولفتت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن منظومة خدمة المواطنين تمكنت من فحص عدد 16 شكوى بيئية بالتنسيق مع الجهات المعنية، و تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها والعمل على إزالة أسباب الشكوى وقد شهد هذا الأسبوع مشاركة 15 فرعًا إقليميًا وهم الإسكندرية، القاهرة، طنطا، أسوان، قنا، الأقصر، البحر الاحمر، المنيا، أسيوط، سوهاج، الشرقية، الفيوم، السويس، البحيرة، المنصورة.

ومن جانبه أكد الدكتور مجدى الحصرى رئيس قطاع شئون الفروع الإقليمية أن تكامل جهود الفروع يمثل عنصرًا أساسيًا في دعم منظومة العمل البيئي، مشيرًا إلى استمرار المتابعة والتنسيق في مجالات الرقابة والتفتيش والرصد والتوعية وخدمة المواطنين، مُضيفاً أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص جهاز شئون البيئة على تعزيز الالتزام البيئي، ورفع مستوى الوعي لدى المواطنين، ودعم المشاركة المجتمعية، بما يسهم في حماية البيئة وتحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة.