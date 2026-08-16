سعر الدولار في مصر ختام اليوم الأحد 16 أغسطس

شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري ختام تعاملات اليوم الأحد 16 أغسطس 2026، تفاوتا محدودا، وفقًا لآخر تحديثات الأسعار في البنوك.

وسجل أعلى سعر لشراء الدولار بنهاية تعاملات اليوم نحو 50.25 جنيه، وذلك في مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك الأهلي الكويتي.

أسعار الدولار في البنوك

في مصرف أبوظبي الإسلامي، بلغ سعر الدولار 50.25 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع، وهو من أعلى مستويات سعر العملة الأمريكية بين البنوك في ختام التعاملات.

وسجل البنك الأهلي الكويتي سعر الدولار عند 50.25 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع.

بلغ الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 50.22 جنيه للشراء و50.32 جنيه للبيع.

وصل الدولار في بنك HSBC نحو 50.21 جنيه للشراء و50.31 جنيه للبيع، وهي نفس مستويات بنك بيت التمويل الكويتي تقريبًا، الذي سجل 50.21 جنيه للشراء و50.31 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في كل من بنك قناة السويس وبنك نكست والبنك الأهلي المصري والمصرف العربي الدولي وبنك مصر والبنك المصري الخليجي وبنك التعمير والإسكان وبنك التنمية الصناعية وميد بنك والمصرف المتحد والبنك العقاري المصري العربي والبنك العربي الأفريقي الدولي نحو 50.20 جنيه للشراء و50.30 جنيه للبيع.

وسجل البنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية السعر نفسه عند 50.20 جنيه للشراء و50.30 جنيه للبيع، مع تسجيل تحركات طفيفة.

وفي المقابل، بلغ سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري والبنك البركة وبنك أبوظبي الأول نحو 50.16 جنيه للشراء و50.26 جنيه للبيع، بينما سجل كريدي أجريكول 50.16 جنيه للشراء و50.26 جنيه للبيع.

وسجل بنك فيصل الإسلامي سعر الدولار عند 50.15 جنيه للشراء و50.25 جنيه للبيع، نفس السعر في بنك الكويت الوطني، ليكون بذلك أقل سعر لبيع الدولار بين البنوك المذكورة عند 50.25 جنيه.

أقل سعر لبيع الدولار

بينما بلغ أقل سعر لبيع الدولار نحو 50.25 جنيه في بنك فيصل الإسلامي والكويت الوطني

تحركات سعر الدولار في البنوك

وتعكس أسعار ختام تعاملات الأحد 16 أغسطس 2026 وجود فارق محدود بين أعلى وأقل أسعار الدولار في البنوك، حيث بلغ الفارق في سعر الشراء نحو 10 قروش بين أعلى سعر عند 50.25 جنيه وأقل سعر عند 50.15 جنيه.

وبلغ الفارق في سعر البيع نحو 10 قروش بين أعلى سعر عند 50.35 جنيه وأقل سعر عند 50.25 جنيه.