استعرض بسلاح أبيض.. القبض على تاجر مخدرات بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص ممسكاً بسلاح أبيض بالإسكندرية .





بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة الجمرك) ، وضُبط بحوزته (السلاح الأبيض "الظاهر بمقطع الفيديو" – كمية من الأقراص المخدرة) ، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 13/ الجاري بدائرة القسم محل سكنه ، وحيازته للسلاح الأبيض بقصد الاستعراض والأقراص المخدرة بقصد الإتجار .





تم اتخاذ الإجراءات القانونية .





