مخدرات بـ390 مليون جنيه.. مصرع 6 عناصر فى تبادل لإطلاق النار مع الشرطة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

أكدت معلومات وتحريات قطاعى ( الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة ) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى ، وأسفر التعامل عن مصرع (6 عناصر جنائية شديدة الخطورة ، سبق إتهامهم والحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات "قتل ، شروع فى قتل ، مخدرات ، سلاح بدون ترخيص ، سرقة بالإكراه ، مقاومة سلطات، خطف") بنطاق محافظات "أسيوط ، سوهاج ، قنا" ، وضبط باقى عناصر تلك البؤر.

وضُبط بحوزتهم على أكثر من 2,5 طن من المواد المخدرة المتنوعة، و56 قطعة سلاح نارى متنوعة.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة (390) مليون جنيه ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



