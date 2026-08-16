روسيا: استهداف 3 سفن شحن وناقلتي نفط في ميناء أوديسا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة الروسية استهدفت في ميناء أوديسا ثلاث سفن من نوع سفن الشحن الجاف، وناقلتي نفط بحريتين، كانت تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية.

وأوضحت الوزارة، في بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "خلال اليوم، استهدفت الطائرات المسيّرة الهجومية في ميناء أوديسا ثلاث سفن شحن جاف وناقلتي نفط بحريتين، كانت تُستخدم لنقل شحنات ذات أغراض عسكرية ومواد الوقود والزيوت للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى خزانات وقود ومستودعات للمعدات العسكرية".

وأضافت الوزارة أن "القوات الروسية تواصل تنفيذ ضربات ضد البنية التحتية للموانئ والسفن البحرية الأوكرانية التي تُستخدم لصالح القوات المسلحة الأوكرانية".

وأضافت وزارة الدفاع الروسية، أنه "في مياه البحر الأسود شرق‏‏ أوديسا، تم استهداف سفينة شحن كانت تنقل أسلحة غربية إلى أوكرانيا".

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت، في وقت سابق اليوم الأحد، أن القوات المسلحة الروسية استهدفت مرسى للقوارب الدورية التابعة للبحرية الأوكرانية في بلدة فيلكوفو.