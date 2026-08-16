رئيس إندونيسيا يتعهد بقديم مساعدات واسعة النطاق للمتضررين من الزلزال

تعهد الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، اليوم الأحد، بتقديم مساعدات واسعة النطاق للمتضررين من الزلزال الذي ضرب مقاطعة نوسا تينجارا الشرقية في إندونيسيا بقوة بلغت 7.7 درجة على مقياس ريختر، وأدى إلى نزوح أكثر من 9 آلاف من السكان في أنحاء المقاطعة.

وأعلن الرئيس برابوو سوبيانتو، حسبما أوردت وكالة أنباء (أنتارا) الإندونيسية، توزيع 50 ألف حزمة من المواد الغذائية والإمدادات الطارئة، والتي وصلت الشحنة الأولى منها بالفعل عبر مراكز التوزيع في مدينتي ماوميري ولابوان باجو بمقاطعة نوسا تينجارا الشرقية، كما أكد حرصه على حصول المتضررين على المساعدات الطارئة بسرعة.

وشدد الرئيس الإندونيسي على أن سلامة المواطنين واحتياجاتهم الأساسية تأتي على رأس أولوياته في الوقت الحالي، متعهدًا بمواصلة بذل الحكومة قصارى جهدها لإعادة الوضع إلى طبيعته.

وذكرت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا أن ما لا يقل عن 9 آلاف و290 ناجياً يلجأون إلى مخيمات مؤقتة جراء الزلزال، مؤكدةً وصول 4925 طرداً أولياً من المساعدات عبر مدينتي ماوميري ولابوان باجو، في حين سيتم تسليم الطرود المتبقية البالغ عددها 45 ألفًا و75 طرداً بشكل تدريجي وفقاً للتقييمات الميدانية.

ونشر سلاح الجو الإندونيسي، اليوم، طائرات نقل من طراز "سي-130 هيركوليس" إلى جانب 66 فردًا من طواقم الإغاثة لنقل 13 طنًا من المساعدات الطارئة جوًّا إلى الناجين من الزلزال الذي دمر جزيرة فلوريس في مقاطعة نوسا تينجارا الشرقية.

وتركز عملية الإغاثة، التي انطلقت من قاعدة "إل تاري" الجوية في مدينة كوبانج، جسرها الجوي الرئيسي على مدينة ماوميري في مقاطعة سيكا قبل توزيع المساعدات على المناطق الأكثر تضرراً والمعزولة، بما في ذلك مقاطعات إندي وناجيكيو وباجاوا بجزيرة فلوريس.