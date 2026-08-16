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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

85%.. الأطباء ترحب بتحديد الحد الأدنى للقبول بكليات الطب الأهلية

أرشيفية
أرشيفية
الديب أبوعلي

ثمنت النقابة العامة للأطباء قرار مجلس الجامعات الخاصة والأهلية بشأن قواعد القبول بكليات الطب للعام الدراسي الجديد، والذي حدد الحد الأدنى للتقدم بكليات الطب الأهلية عند 85%، وكليات الطب الخاصة عند 81%.

وأعربت النقابة عن أملها في أن يسفر التنسيق النهائي عن ارتفاع الحد الأدنى للقبول الفعلي بكليات الطب الخاصة إلى 85%، أسوة بكليات الطب الأهلية، بما يضمن تقليص الفارق بين الحد الأدنى للقبول في الكليات الخاصة والأهلية وبين نظيره في كليات الطب الحكومية لنحو 10% على الأكثر.

الحد الأدنى لكليات الطب الأهلية 

كما طالبت النقابة بضرورة إلزام كليات الطب التابعة لفروع الكليات والجامعات الدولية العاملة في مصر والتي تقبل طلاب بمجموع 50%، بالالتزام بالحد الأدنى المقرر للقبول في كليات الطب الأهلية والخاصة، وعدم السماح بقبول طلاب بمجاميع تقل عن هذه الحدود، مؤكدة أن توحيد معايير القبول ضرورة للحفاظ على مستوى خريجي المهنة وجودة التعليم الطبي وتكافؤ الفرص.

وفي السياق ذاته، ثمنت النقابة قرار وقف قبول طلاب جدد بكلية طب فاقوس، لعدم توافر مستشفى جامعي يخدم العملية التعليمية والتدريب الإكلينيكي للطلاب.

وطالبت النقابة العامة للأطباء بتعميم القرار على جميع كليات الطب التي لا يتوافر لها مستشفى جامعي للتدريب، سواء كانت حكومية أو خاصة أو أهلية، الذين استنفذوا مهلة الثلاث سنوات التي حددها القرار الجمهوري لإنشائهم.

وشددت النقابة على أن جودة التعليم الطبي تتطلب توفير بنية تدريبية حقيقية ومستشفيات جامعية مؤهلة تضمن حصول الطالب على التدريب الإكلينيكي الكافي، بما ينعكس في النهاية على مستوى الخدمة الطبية وسلامة المرضى

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