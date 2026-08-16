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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

تقديرًا لعطائهما.. تكريم رئيسي جامعة الأزهر السابق والحالي بحضور عدد من القيادات

تكريم رئيسي جامعة الأزهر السابق والحالي
تكريم رئيسي جامعة الأزهر السابق والحالي
محمد شحتة

أقام نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر برئاسة الدكتور حسين عويضة حفلًا لتكريم الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة السابق، والدكتور محمود صديق، رئيس الجامعة الحالي؛ تقديرًا لعطائهما في خدمة الجامعة.

وشهد الحفل حضور عدد من رؤساء جامعة الأزهر السابقين، في مقدمتهم: الدكتور أسامة العبد، والدكتور عبد الحي عزب، إلى جانب عدد من نواب رؤساء الجامعة الحاليين والسابقين من بينهم: الدكتور رمضان الصاوي، والدكتور محمد أبو هاشم، إضافة إلى حضور عضو مجلس النواب محمد أحمد عمر هاشم، وعدد من العمداء والعلماء وأعضاء هيئة التدريس.

وقدّم فعاليات الحفل الدكتور بكر زكي عوض، العميد السابق لكلية أصول الدين بالقاهرة، واستهل الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، مع فاصل بقصيدة في مدح النبي محمد- صلى الله عليه وسلم- ألقتها طالبة بالجامعة؛ وذلك بمناسبة قرب حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

وفي كلمته بالحفل، رحَّب الدكتور حسين عويضة بالحضور، مؤكدًا أن تكريم الدكتور سلامة داود والدكتور محمود صديق يأتي تقديرًا لعطائهما في خدمة جامعة الأزهر، مشيرًا إلى أن الجامعة قادرة على مواصلة مسيرة النهضة من خلال الجمع بين الخبرات المتراكمة وتجديد الدماء.

وقال إن بلوغ الأستاذ السن القانوني لا يعني انتهاء عطائه؛ بل تظل خبراته وعلمه رصيدًا تستفيد منه الجامعة في التدريس والتدريب والتأهيل، داعيًا- الله تعالى- أن يوفق الدكتور محمود صديق، وأن يكلل جهوده بالنجاح.

خدمة جامعة الأزهر

من جانبه، عبر الدكتور أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، عن سعادته بالمشاركة في هذا الحفل، مستشهدًا بقول الله تعالى: ﴿يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾، مؤكدًا أن هذا اللقاء يمثل احتفاءً بعالمين جليلين أسهما في خدمة جامعة الأزهر ومسيرتها، موجهًا الشكر إلى القائمين على نادي أعضاء هيئة التدريس، وإلى الدكتور محمد أبو هاشم والدكتور جمال عبد الحي؛ لحرصهم على استمرار هذه السنة الطيبة في تكريم أبناء الجامعة ورموزها، داعيًا-الله تعالى- للدكتور محمود صديق بالتوفيق والإعانة في مهمته، وللدكتور سلامة داود بالصحة والعافية ودوام العطاء، ولمصر الأمن والاستقرار.

من جهته أكد الدكتور عبد الحي عزب، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، أن هذا الحضور الكبير في حفل التكريم يجسد الوفاء لمن حمل الأمانة وأداها بإخلاص، مشددًا على أن الجميع يعملون في خدمة الأزهر الشريف ومصر، داعيًا للرئيسين بالصحة والعافية، مشيدًا بمسيرة الدكتور سلامة داود، وطمؤكدًا أن الأمانة انتقلت من أمين إلى أمين.

في سياق متصل، أعرب الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر السابق، عن تقديره لهذه اللفتة التي وصفها بـ«الراقية»، مؤكدًا أن تكريم رؤساء الجامعة تقليد جامعي راسخ يعكس أصالة جامعة الأزهر ووفاء أبنائها، مشيرًا إلى أن المسؤولية في المؤسسات أمانة تحتاج إلى صبرٍ وإخلاصٍ، مستعرضًا جانبًا من مسيرة الجامعة خلال فترة رئاسته، وما شهدته من توسع في إنشاء الكليات.

وأوضح «داود» أن رئيس الجامعة ليس بمفرده هو سبب النجاح، وإنما النجاح الحقيقي تصنعه منظومة العمل الجامعي بأكملها، مؤكدًا أن كل كلية وكل عضو هيئة تدريس يمثل لبنة في بناء هذا الصرح العظيم.

وأعرب عن ثقته في قدرة الدكتور محمود صديق على مواصلة المسيرة، داعيًا إلى الاهتمام بصندوق دعم أعضاء هيئة التدريس، ومؤكدًا أن سنوات العمل والعطاء تمر سريعًا، وأن قيمة الإنسان تبقى فيما يتركه من أثر طيب في مؤسسته.

بدوره وجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف الأسبق، الشكر إلى نادي أعضاء هيئة التدريس؛ لتنظيم هذا اللقاء مؤكدًا أن النادي يمثل سندًا وظهرًا للجامعة، مشيدًا بما قدمه الدكتور سلامة داود خلال فترة رئاسته، وبحرصه على تقدير زملائه، معربًا عن تفاؤله بمرحلة الدكتور محمود صديق، داعيًا- الله تعالى- أن يعينه على أداء مهمته.

كما ثمّن الدكتور جمال عبد الحي جهود الدكتور محمود صديق، مؤكدًا أنه لم يتأخر عن زميل أو عضو هيئة تدريس، مثمنًا في الوقت ذاته جهود الدكتور سلامة داود، وحرصه على خدمة أعضاء هيئة التدريس، داعيًا إلى مواصلة دعم المشروعات والبرامج التي تخدم طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس.

وفي كلمته التي ألقاها، أعرب الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، عن خالص شكره وتقديره للقائمين على تنظيم الحفل وللحضور، مؤكدًا سعادته بهذه اللفتة الكريمة، سائلًا الله- تعالى- أن يكون عند حسن ظن أساتذته وزملائه.

ووجه الشكر إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ لثقته في توليه رئاسة الجامعة، مؤكدًا أن علاقته بالدكتور سلامة داود في الفترة الماضية كانت قائمة على التعاون والشراكة في خدمة الجامعة، لافتًا إلى أن جامعة الأزهر تحتاج إلى تكاتف جميع أبنائها؛ لكونها مؤسسة علمية كبرى تمتد رسالتها إلى مختلف ربوع الوطن.

وأكد رئيس الجامعة حرصه على دعم أعضاء هيئة التدريس، مشيرًا إلى العمل على تعزيز موارد صندوق الدعم، إلى جانب السعي لإنشاء لجنة طبية لخدمة أعضاء هيئة التدريس في دمياط، والعمل على الحفاظ على حقوقهم المالية، لافتًا إلى أن تطوير موارد الجامعة هو ثمرة مباشرة للعمل المؤسسي والتعاون بين جميع أبنائها.

واستعرض جانبًا من جهود الجامعة في التطوير وتحسين موقعها وتصنيفها الدولي، مؤكدًا أن ما تَحقّق جاء نتيجة تضافر جهود أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

واختُتم الحفل بتكريم نادي أعضاء هيئة التدريس للدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة السابق، والدكتور محمود صديق، رئيس الجامعة الحالي؛ تقديرًا لعطائهما وجهودهما في خدمة جامعة الأزهر.

جامعة الأزهر حفل تكريم نادي أعضاء هيئة التدريس الدكتور سلامة جمعة داود الدكتور محمود صديق

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