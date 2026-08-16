أزمة سيستم المعاشات مستمرة.. برلماني يكشف عن أعداد المتضررين والتطورات الجديدة

أكد أحمد السنجيدي، عضو مجلس النواب، أن مجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول انتهى من العديد من الملفات التي كانت تشغل المواطنين، لكن هناك ملفات لم يتم الانتهاء منها، والجميع ينتظر حلها.

وأضاف عضو مجلس النواب، خلال حواره ببرنامج «من أول وجديد»، تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن هناك ملفات تم العمل عليها، لكن لم يتم الانتهاء منها بنسبة 100%، ومن بينها، على سبيل المثال، أزمة صرف المعاشات وما حدث بشأن السيستم.

وأشار إلى أن هناك 13 نائبًا تقدموا بطلبات إحاطة بشأن هذا الأمر، وأنه على الرغم من خروج البعض والتأكيد على عدم وجود مشكلات في السيستم، فإن مجلس النواب أثبت تعطل السيستم، وتم استدعاء رئيس هيئة التأمينات والمعاشات للمناقشة والوصول إلى حل.

وأكد أن رئيس هيئة التأمينات والمعاشات وعد بانتهاء الأزمة في بداية الشهر الحالي، موضحًا أن بداية الأزمة كانت تؤثر على 70 ألف شخص، ثم انخفض العدد إلى 45 ألفًا، وبعد ذلك إلى 12 ألفًا، ثم 10 آلاف، قبل أن يتم حل جزء كبير من المشكلة، إلا أن هناك أعدادًا ما زالت متضررة من أزمة سيستم المعاشات.