الشروف: إسرائيل لم تلتزم بأخلاقيات الهدنة أو الحرب وتسعى لفرض أمر واقع في جنوب لبنان

قال اللواء حابس الشروف، مدير معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي، إن إسرائيل لم تلتزم لا بأخلاقيات الهدنة، ولا بأخلاقيات الحرب، ولا بأي شيء، إسرائيل تريد الآن فرض أمر واقع في جنوب لبنان، وحتى تفرض هذا الأمر الواقع، فهي لا تريد أن يكون هناك سكان في المناطق الحدودية، وتقوم يوميًا بالاغتيالات والقصف.

أضاف خلال مداخلة في برنامج "منتصف النهار"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، إن إسرائيل تهدف لتهجير الناس، هي تريد أن تكون هذه المنطقة فارغة، أولًا لأسباب كثيرة؛ السبب الأول أنها تريد إخضاع حزب الله للشروط الإسرائيلية، وكذلك استخدام ذلك كورقة مساومة مع الوفد اللبناني الذي يتفاوض حول الشروط، وما يترتب عليها من تداعيات متعددة.

وأوضح أن النقطة الأخيرة والمهمة بالنسبة لهم هي الانتخابات القادمة؛ فهم يريدون طمأنة الإسرائيليين من سكان الشمال بأنهم مستمرون في ضرب حزب الله والبنية التحتية التابعة له، حتى يبعدوا الخطر عنهم.

مقبل على انتخابات

وتابع: "أعتقد أن هذه العمليات ستستمر حتى الانتخابات الإسرائيلية، وربما لفترة وجيزة بعدها؛ لأن نتنياهو لا يستطيع الآن وقف إطلاق النار، ولا وقف الاغتيالات، ولا وقف العمليات بشكل أو بآخر، لأنه مقبل على انتخابات، وبالتالي فإن الدم اللبناني والدم الفلسطيني يمثلان ورقة رابحة بالنسبة له في الانتخابات".