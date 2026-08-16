سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 16 أغسطس 2026

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 16 أغسطس 2026، مع تباين أسعار العملة السعودية في البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، وفقًا لآخر تحديثات الأسعار في البنوك.

وسجل أعلى سعر لشراء الريال السعودي بنهاية التعاملات نحو 13.40 جنيه لدى البنك الأهلي الكويتي.

في حين بلغ أقل سعر للبيع نحو 13.38 جنيه لدى بنك فيصل الإسلامي.

أسعار الريال السعودي اليوم

وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي نحو 13.40 جنيه للشراء و13.43 جنيه للبيع.

ووصل سعر الريال السعودى في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 13.38 جنيه للشراء و13.41 جنيه للبيع.

وفي بنك نكست، سجل الريال السعودي 13.37 جنيه للشراء و13.41 جنيه للبيع.

بينما بلغ في المصرف العربي الدولي نحو 13.37 جنيه للشراء و13.40 جنيه للبيع.

وسجل السعر في HSBC نحو 13.37 جنيه للشراء و13.40 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 13.34 جنيه للشراء و13.40 جنيه للبيع.

وسجل في بنك مصر المستوى نفسه عند 13.34 جنيه للشراء و13.40 جنيه للبيع.

كما سجل الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB نحو 13.36 جنيه للشراء و13.40 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك التعمير والإسكان نحو 13.35 جنيه للشراء و13.40 جنيه للبيع.

وسجل الريال في بنك فيصل الإسلامي نحو 13.32 جنيه للشراء و13.38 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي في بنك البركة نحو 13.32 جنيه للشراء و13.39 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 13.32 جنيه للشراء و13.40 جنيه للبيع.

أما في بنك الإسكندرية، فسجل الريال السعودي نحو 13.31 جنيه للشراء و13.40 جنيه للبيع.

وبلغ في ميد بنك نحو 13.31 جنيه للشراء و13.41 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 13.25 جنيه للشراء و13.43 جنيه للبيع.

بينما بلغ في بنك التنمية الصناعية نحو 13.23 جنيه للشراء و13.47 جنيه للبيع.

وفي بنك الكويت الوطني NBK، سجل الريال السعودي نحو 13.22 جنيه للشراء و13.52 جنيه للبيع، وهو أعلى سعر بيع مسجل بين البنوك الواردة في آخر تحديثات اليوم.

وبلغ سعر الريال السعودي في بنك الشركة المصرفية العربية SAIB نحو 13.17 جنيه للشراء و13.40 جنيه للبيع.

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري لنحو 13.05 جنيه للشراء و13.39 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي في المصرف المتحد نحو 12.94 جنيه للشراء و13.41 جنيه للبيع.

متوسط سعر الريال السعودي

13.35 جنيه