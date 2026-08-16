إيران تعرض مكافأة قدرها 30 ألف دولار لقتل أو أسر جنود أمريكيين

أعلن الجيش الإيراني أنه يعرض مكافأة تعادل 30 ألف دولار لقتل أو أسر جنود أمريكيين، وأن المكافأة ستتضاعف إذا نفذت العملية امرأة.

وقال قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي، إن الخطة وُضعت بعد "العدد الكبير من الطلبات" للمشاركة في الدعم المالي، بحسب صحيفة "دون" الباكستانية، اليوم الأحد.

وأضاف قائد الجيش الإيراني "أي شخص يقتل أو يأسر ويسلم أحداً من الأفراد العسكريين الأمريكيين الغزاة سيحصل على مكافأة تعادل 30 ألف دولار أو 5 مليارات تومان من جيش جمهورية إيران"، مستخدما وحدة غير رسمية تعادل 10 آلاف ريال إيراني.

وتابع "النساء الإيرانيات الشجاعات اللاتي ينفذن مثل هذا العمل سيحصلن على ضعف المكافأة".