عبد الرحيم علي: لدي تسجيلات ووثائق تكشف اتصالات للإخوان بأجهزة مخابرات دولية

أكد عبد الرحيم علي، الكاتب الصحفي والمفكر السياسي، أنه لديه تسجيلات ووثائق قال إنها تكشف عن اتصالات وعلاقات بين جماعة الإخوان المسلمين وأجهزة مخابرات دولية، معتبرًا أن هذه الاتصالات تمثل، بحسب روايته، جزءًا من تحركات استهدفت الدولة المصرية.

وقال عبد الرحيم علي، خلال تصريحات له لبرنامج “مساء جديد”، عبر فضائية “المحور”، أنه يمتلك عددًا من التسجيلات التي تتضمن اتصالات مرتبطة بقيادات وعناصر من جماعة الإخوان، مشيرًا إلى أن ما لديه من مواد يكشف حجم شبكة العلاقات الخارجية للجماعة.

وتابع أن الإخوان لديهم علاقات مع نحو 80 جهازًا استخباراتيًا، معتبرًا أن الجماعة اعتمدت على شبكة واسعة من الاتصالات والتحالفات الخارجية في تحركاتها تجاه مصر.

المجتمع والدولة

وأشار إلى أن «مخطط الإخوان» لم يكن يستهدف مؤسسات الدولة فقط، وإنما كان المقصود به الشعب المصري، محذرًا من خطورة ما اعتبره محاولات للتأثير على المجتمع والدولة من خلال أدوات وواجهات مختلفة.