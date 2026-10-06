سعر رنج روفر فيلار 2026 في السوق السعودي

تعد السيارة فيلار واحدة من أبرز سيارات رنج روفر الشهيرة، وتنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام، مع طرحها في السوق السعودي عبر فئتين من التجهيزات.

محرك رنج روفر فيلار 2026

تتنوع منظومة الحركة في رنج روفر فيلار 2026 بين 3 إعدادات، تبدأ بمحرك بنزين تيربو رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر في فئة P250، بينما تحصل الفئتان الأعلى Dynamic SE P340 وDynamic SE P400 على محرك سداسي الأسطوانات سعة 3.0 لتر، وترتبط جميع المحركات بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، مع نظام دفع كلي للعجلات.

رنج روفر فيلار 2026

وتعتمد الفئة الأولى P250 على محرك سعة 2.0 لتر يولد قوة تبلغ 250 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 365 نيوتن متر، وتعمل المنظومة بتقنية الهجين الخفيف MHEV، بينما تستطيع السيارة الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 217 كم في الساعة، مع التسارع من الثبات إلى 100 كم في الساعة خلال 7.5 ثانية.

رنج روفر فيلار بمحرك سداسي الأسطوانات

وتنتقل فيلار إلى محرك سداسي الأسطوانات سعة 3.0 لتر في فئة Dynamic SE P340، حيث ترتفع القوة إلى 340 حصانًا، بينما يبلغ عزم الدوران 480 نيوتن متر، ويتيح هذا المحرك للسيارة الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 240 كم في الساعة، مع تسجيل تسارع من 0 إلى 100 كم في الساعة خلال 6.3 ثانية.

رنج روفر فيلار 2026

فئة Dynamic SE P400 والتقنية الهجينة

تستخدم فئة Dynamic SE P400 المحرك السداسي نفسه بسعة 3.0 لتر مع تقنية الهجين الخفيف، لكن القوة ترتفع إلى 400 حصان، ويصل عزم الدوران إلى 550 نيوتن متر، وتصل السرعة القصوى لهذه النسخة إلى 250 كم في الساعة، في حين تحتاج إلى 5.5 ثانية فقط للانطلاق من 0 إلى 100 كم في الساعة.

أبعاد رنج روفر فيلار

يبلغ طول رنج روفر فيلار 2026 نحو 4,797 مم، بينما يصل عرضها إلى 2,041 مم وارتفاعها إلى 1,683 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,874 مم، ويبلغ الخلوص الأرضي 214 مم، في حين توفر السيارة مساحة تخزين خلفية تصل إلى 568 لترًا.

رنج روفر فيلار 2026

أسعار رنج روفر فيلار 2026 في السعودية

ويبدأ سعر رنج روفر فيلار موديل 2026 في السوق السعودي من 364,039 ريالا، بينما يصل إلى 410,372 ريالا للفئات الأعلى.