قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بهدف بيزيرا.. الزمالك يفوز على بيراميدز في قمة الدوري
مستشار بالكنيسة الإنجيلية: وثيقة تأمينية لدعم المرأة بعد الطلاق وضمان حقوق الأطفال
العالم على موعد مع كسوف ثانٍ للشمس في 2026 .. متى يحدث؟
بيزيرا يسجل الهدف الأول للزمالك في مرمى بيراميدز بالدوري
استجابة لـ صدى البلد.. رمد المنوفية تجري عملية لطفل فقد عينه بسبب سن قلم
بلتاجي وبكري يدعوان لحوار وطني لوضع خطة تنفيذ لـ مبادرة سداد ديون مصر
هند الضاوي: سقف تصريحات إيران ارتفع لمستوى غير مسبوق في تاريخ صراعها مع أمريكا
مصطفى بكري: جهود وزارة الزراعة تعزز إنتاج القمح وتدعم التوسع في استصلاح الأراضي
مواعيد تشغيل مترو الأنفاق بعد تطبيق التوقيت الصيفي
مصطفى بكري: الدولة تمتلك احتياطيًا استراتيجيًا كافيًا وتواجه التحديات بوعي كامل
الجمعة 12:53 مساءً.. مواقيت الصلاة بعد التوقيت الصيفي 2026 في القاهرة والمحافظات
تقديم الساعة 60 دقيقة الليلة.. بدء التوقيت الصيفي 2026 في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بعد مرور 20 عاما.. لاند روفر تقدم نسختها Sport بإصدار برتقالي

صبري طلبه

كشفت لاند روفر عن إصدار خاص من طراز رينج روفر سبورت يحمل اسم Twenty Edition، وذلك بمناسبة مرور 20 عامًا على تقديم هذا الطراز عالميًا، ويأتي هذا الإصدار ليعكس مسيرة السيارة ضمن فئة المركبات الرياضية متعددة الاستخدام، مع لمسات تصميمية وتقنية تبرز هوية خاصة مرتبطة بتاريخها.

يعتمد الإصدار الجديد على لون برتقالي يحمل اسم Sanguinello Orange، وهو مستوحى من نماذج الاختبار التي استخدمتها الشركة في مراحل تطوير سابقة.

ويمنح هذا اللون السيارة حضورًا مختلفًا مقارنة بالإصدارات التقليدية، خاصة عند دمجه مع تفاصيل خارجية داكنة، كما ترتكز السيارة على جنوط كبيرة بقياس 23 بوصة، مع خيارات لونية أخرى تشمل الأسود Santorini Black والأبيض Ostuni Pearl White.

تحافظ السيارة على خطوطها الانسيابية مع إضافة لمسات تعكس طابعًا أكثر جرأة، حيث تأتي الواجهة الأمامية بمصابيح LED حادة التصميم، إلى جانب شبكة أمامية تتكامل مع العناصر الداكنة في الهيكل، كما تسهم التفاصيل الدقيقة مثل المرايا الجانبية واللمسات الخارجية في إبراز الطابع الرياضي دون الابتعاد عن هوية الطراز الأساسية.

أداء ومحرك Sanguinello Orange

تأتي السيارة لاند روفر Sanguinello Orange بمحرك V8 سعة 4.4 لتر، يستطيع أن يولد قوة تصل إلى 537 حصانًا، كما تقدم خيارًا آخر يعتمد على نظام هجين قابل للشحن، يجمع بين محرك سداسي الأسطوانات بسعة 3.0 لتر ومحرك كهربائي مدعوم ببطارية سعة 38.2 كيلوواط ساعة.

وتبلغ القوة الإجمالية في هذه النسخة نحو 550 حصانًا، مع إمكانية السير لمسافة تصل إلى 116 كيلومترًا باستخدام الطاقة الكهربائية فقط، بالإضافة إلى نواقل سرعات أوتوماتيكية الأداء لجميع الفئات.

إصدار يربط الماضي بالحاضر

يمثل هذا الإصدار الخاص خطوة توثيقية لمسيرة رينج روفر سبورت، حيث يجمع بين عناصر مستوحاة من تاريخ السيارة وتقنيات حديثة تعكس تطورها، حيث تواصل لاند روفر تعزيز موقعها في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام الفاخرة، مستفيدة من تاريخ طويل في هذا المجال. 

ترشيحاتنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

