اعرف حقيقة علاقة الشاي الأخضر بسرطان الثدي

في السنوات الماضية أثيرت المثير من الشائعات عن علاقة الشاي الأخضر بانواع عديدة من السرطان أبرزها سرطان الثدي.

ووفقا لما جاء في موقع ctbreastimaging

لا توجد أدلة قاطعة على فعالية الشاي الأخضر في علاج السرطان ولكنه فعال للوقاية.

تشير بعض الأدلة إلى أن الشاي الأخضر قد يقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان لدى البشر. كما أظهرت دراسات أولية أن الشاي الأخضر فعال في كبح نمو الخلايا السرطانية لدى بعض الحيوانات.

للشاي الأخضر فوائد صحية عامة، وهذا أحد الأسباب التي تدفع العديد من مريضات سرطان الثدي إلى شربه. ومن الأسباب الأخرى التي تدفع مرضى السرطان إلى شرب الشاي الأخضر ما يلي:

سيعزز ذلك جهاز المناعة لديهم

قد يُستخدم لعلاج السرطان إذا لم تُجدِ أي علاجات أخرى نفعاً وسيساعد ذلك على التخلص من السموم في الجسم

سيؤدي ذلك إلى تحسين مستويات طاقتهم.