مكاسب المصري بعد التتويج بكأس عاصمة مصر.. 10 ملايين جنيه ومقعد في السوبر المحلي

حقق النادي المصري البورسعيدي العديد من المكاسب بعد تتويجه بلقب كأس عاصمة مصر للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه على إنبي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت على استاد السويس.

وضمن الفريق البورسعيدي الحصول على مكافأة مالية قدرها 10 ملايين جنيه، بعدما نجح في حصد لقب البطولة، في خطوة تمثل دعمًا كبيرًا لخزينة النادي قبل انطلاق الموسم الجديد.

كما حجز المصري مقعده رسميًا في النسخة المقبلة من بطولة كأس السوبر المصري، لينضم إلى الزمالك بطل الدوري الممتاز وبيراميدز بطل كأس مصر، بينما يتبقى المقعد الرابع الذي سيتم حسمه عبر نظام "الكارت الذهبي".

ومن المقرر أن يلتقي المصري مع الزمالك في إحدى مواجهات كأس السوبر المصري، بعدما ضمن الفريقان المشاركة في البطولة، التي تشهد منافسة قوية بين أبرز الأندية المصرية على لقبها.