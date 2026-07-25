صحة بني سويف: تنفيذ تدريب على معايير الاعتماد المبدئي لوحدات إدارة الفشن

في إطار حرص مديرية الشئون الصحية ببني سويف على دعم منظومة سلامة المرضى وتعزيز ثقافة الجودة وسلامة المرضى، وتحت إشراف الدكتور هاني مصطفى جميعة، وكيل وزارة الصحة، وتنفيذًا لتوجيهاته، نفذت الدكتورة، دعاء سيد روبي مدير إدارة سلامة المرضى، تدريبًا لمسئولي سلامة المرضى بوحدات إدارة الفشن الصحية، بمشاركة فرق الإشراف الفنية المختلفة بالإدارة.

وتناول التدريب شرحًا لمتطلبات ومعايير الاعتماد المبدئي، وآليات تطبيقها داخل المنشآت الصحية، حيث تم استعراض الإجراءات اللازمة للجاهزية للاعتماد، والوثائق والسجلات اللازمة لتطبيق المعايير، بالإضافة إلى مناقشة التراخيص والقرارات المنظمة لتشغيل المنشآت الصحية ومتطلبات استيفائها ضمن ملف الاعتماد.

كما تضمن التدريب توضيح مراحل وإجراءات الاعتماد المبدئي، ودور فرق سلامة المرضى في متابعة تطبيق المعايير، ورصد فرص التحسين، وتعزيز الالتزام بممارسات الجودة وسلامة المرضى، بما يساهم في رفع كفاءة فرق العمل ودعم جاهزية الوحدات الصحية للزيارات التقييمية.

وشهد التدريب مناقشة أبرز التحديات التي تواجه فرق العمل أثناء تطبيق المعايير، واستعراض آليات التعامل معها، بما يضمن توحيد أساليب العمل وتحقيق التحسين المستمر داخل المنشآت الصحية.

يأتي ذلك في إطار خطة إدارة سلامة المرضى بمديرية الشؤون الصحية ببني سويف لدعم فرق العمل، ورفع كفاءتها، وتعزيز جاهزية المنشآت الصحية لتطبيق معايير الجودة والحصول على الاعتماد.