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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد حسن يكشف عروض خوان بيزيرا وموقف الزمالك منها

احمد حسن
احمد حسن

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن العروض المقدمة لنجم الزمالك خوان بيزيرا و موقف النادي منها ،و ذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب أحمد حسن :مصدر.. 3 عروض عربية لبيزيرا وبأرقام مالية كبيرة والزمالك متمسك باستمراره حتى الآن 

وتوصل نادي الزمالك اتفاق مع اللاعب المغربي صلاح مصدق بشأن تسوية مستحقاته المالية، تمهيدًا لتقديم الملف إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وبموجب الاتفاق، سيحصل اللاعب على 50% من مستحقاته البالغة 400 ألف دولار خلال الفترة الحالية، على أن يتم سداد النصف المتبقي بداية شهر أغسطس المقبل.
وفي خطوة داعمة للنادي، أعلن محامي اللاعب، فهمي بلحاج، تضامنه مع الزمالك أمام المحكمة الرياضية الدولية (CAS) في قضية إيقاف القيد التأديبي، بعد التوصل لاتفاق التسوية بين الطرفين.

وكانت CAS قد حدّدت الثلاثاء المقبل كآخر موعد لتلقي الردود من الفيفا والزمالك وصلاح مصدق، ومن المتوقع أن يقدم محامي اللاعب ردًا يعزز موقف الزمالك في طلب رفع عقوبة إيقاف القيد.

وبذلك يخطو الزمالك خطوة مهمة نحو حل الأزمة المالية والقانونية مع اللاعب، وتأمين حقوقه قبل بدء الموسم الجديد.

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