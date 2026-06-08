عفت نصار: سوء الإدارة وراء أزمات الزمالك.. وجون إدوارد ورط النادي

أكد عفت نصار، نجم نادي الزمالك السابق، أن الأزمة التي يعيشها النادي في الفترة الحالية تعود إلى غياب النظم واللوائح وسوء الإدارة، مشيرًا إلى أن الأخطاء الإدارية كانت سببًا رئيسيًا في تراجع الأوضاع داخل القلعة البيضاء.

وقال نصار، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة ويذاع على قناة "CBC": "لا توجد نظم أو لوائح واضحة، ومجالس الإدارات المتعاقبة تتحمل مسؤولية الوضع الذي وصل إليه نادي الزمالك في الفترة الحالية".

وأضاف: "الزمالك والأهلي ارتكبا أخطاءً عديدة في ملف التعاقد مع المدربين خلال السنوات الماضية، وهو ما تسبب في أزمات فنية وإدارية متكررة".

وتابع:"ما يحدث داخل الزمالك حاليًا هو نتيجة مباشرة لسوء الإدارة، وهناك أعضاء في مجالس إدارات يعملون كوسطاء صفقات، والجميع يعرفهم بالاسم، كما أن لكل نادٍ وكلاء مقربون يتعامل معهم بشكل دائم".

الزمالك

واختتم تصريحاته قائلًا:"جون إدوارد كان سببًا في العديد من الأزمات التي شهدها نادي الزمالك خلال الفترة الماضية".