أضا عن تقييم أداء منتخب مصر أمام البرازيل: خير الأمور الوسط

أكد الإعلامي محمد طارق أضا أنه لا يجب المبالغة في الإشادة بمنتخب مصر عقب مباراته الودية أمام البرازيل، كما لا يصح أيضًا التقليل من أداء الفريق، مشددًا على أن «خير الأمور الوسط» في تقييم المستوى الفني للفراعنة.

قال أضا، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن ردود الفعل يجب أن تكون متزنة، موضحًا: «لا ينفع نبالغ في الإشادة ولا نقلل من اللي قدمه المنتخب.. لا نسقف بصوت عالي ولا ننتقد بشكل قاسٍ».

أضاف أن المنتخب الوطني حقق عدة مكاسب من اللقاء، في مقدمتها الأداء المميز لحراسة المرمى، حيث ظهر مصطفى شوبير بشكل لافت وقدم مستوى جيدًا أمام هجوم البرازيل.

منتخب مصر

في المقابل، أشار إلى وجود بعض الأخطاء الفنية التي ظهرت خلال المباراة، مؤكدًا ضرورة العمل على معالجتها خلال الفترة المقبلة، وأن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن مطالب بالوقوف عليها جيدًا قبل انطلاق كأس العالم 2026.