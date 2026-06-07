قبل الانطلاق.. بصمة قوية لـ اللاعبين الأفارقة في كأس العالم 2026

أيام قليلة تفصل عشاق كرة القدم على انطلاق بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.
وتنطلق بطولة كأس العالم يوم 11 يونيو الجاري بمشاركة 48 منتخبا في نسخة استثنائية ولأول مرة.
اللاعبون من أصول أفريقية يواصلون ترك بصمتهم بقوة في المنتخبات الأوروبية المشاركة في كأس العالم 2026 ..
فرنسا – 21 لاعبًا
إنجلترا – 15 لاعبًا
هولندا – 14 لاعبًا
سويسرا – 11 لاعبًا
بلجيكا – 9 لاعبين
ألمانيا – 9 لاعبين
السويد – 6 لاعبين
البرتغال – 4 لاعبين
النمسا – 4 لاعبين
النرويج – لاعبان
إسبانيا – لاعبان
اسكتلندا – لاعب واحد
التشيك – لاعب واحد