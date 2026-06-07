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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فرج عامر : لقاء مصر والبرازيل ناقوس خطر حقيقي قبل مباريات كأس العالم

منتخب مصر
منتخب مصر
علا محمد

علق المهندس فرج عامر ريس نادي سموحة السابق علي المستوي الفني الذي قدمه "الفراعنة" في المباراة الودية الأخيرة أمام البرازيل، التي انتهت بخسارة منتخب مصر (2-1).


وكتب عامر عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"مباراة مصر والبرازيل نقوس خطر حقيقي لمباريات كأس العالم القادمة ، المباراة دي أظهرت نوعية اللاعب المصري وقدرتة علي اللعب تحت ضغط ، وعدم دقة تمريراتة  والبطء في التعامل مع الكرة ، والتمرير المستمر للخصم . ربنا يستر".
كان منتخب مصر قد خسر أمام البرازيل 2-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب هانتينجتون بنك بمدينة كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكيو في ختام استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب مصر الأول، لخوض منافسات كأس العالم، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

قائمة منتخب مصر فى بطولة كأس العالم 2026

وضمت قائمة منتخب مصر كل من: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، كريم حافظ، مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، مصطفى عبد الرؤوف زيكو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، هيثم حسن، محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبد الكريم.

مجموعة ومواعيد منتخب مصر في كأس العالم

ويتنافس منتخب مصر فى المجموعة السابعة مع منتخبات: منتخب بلجيكا – إيران - نيوزيلندا، وذلك فى البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في التاريخ.

موعد مباراة مصر وبلجيكا

ـ مصر vs بلجيكا 15 يونيو (3:00 مساءً) بتوقيت سياتل (الولايات المتحدة) 15يونيو -

10:00 مساء بتوقيت القاهرة.
موعد مباراة مصر ونيوزيلندا

ـ مصر vs نيوزيلندا 21 يونيو (9:00 مساءً) بتوقيت فانكوفر (كندا) 22 يونيو - 4:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة مصر وإيران

ـ مصر vs إيران 26 يونيو (11:00 مساءً) بتوقيت سياتل (الولايات المتحدة) 27 يونيو - 6:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

منتخب مصر البرازيلي هانتينجتون بنك بمدينة كليفلاند بولاية أوهايو فرج عامر موعد مباراة مصر وإيران

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