مواعيد مباريات منتخب مصر لكرة القدم في كأس العالم

تغادر بعثة منتخب مصر مقر إقامتها الحالي بالولايات المتحدة إلى مدينة سبوكان بولاية واشنطن، اليوم الأحد، استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2026.

وتنتقل البعثة إلى مدينة سبوكان التابعة لـ ولاية واشنطن العاصمة للدخول في مقر الإقامة المحدد من قبل الفيفا وبدء الاستعداد لانطلاق الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم.

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم

مصر vs بلجيكا

15 يونيو (3:00 مساءً) بتوقيت سياتل (الولايات المتحدة) 15يونيو - 10:00 مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة مصر ونيوزيلندا

ـ مصر vs نيوزيلندا 21 يونيو (9:00 مساءً) بتوقيت فانكوفر (كندا) 22 يونيو - 4:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

مباراة مصر وإيران

ـ مصر vs إيران 26 يونيو (11:00 مساءً) بتوقيت سياتل (الولايات المتحدة) 27 يونيو - 6:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

ويتنافس منتخب مصر فى المجموعة السابعة مع منتخبات: منتخب بلجيكا – إيران - نيوزيلندا، وذلك فى البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في التاريخ.