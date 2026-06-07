نتائج منتخبات مجموعة مصر في المباريات الودية استعدادا لكأس العالم

اختتم منتخب مصر استعداداته لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2026 والتي يفتتحها بمواجهة بلجيكا في الجولة الأولى من دور المجموعات.

ووقع منتخب مصر في المجموعة التي تضم كلا من بلجيكا وإيران ونيوزيلندا في منافسات كأس العالم 2026 بأمريكا

وخاض كل منتخب مباراتين تحضيريتين قبل انطلاق منافسات بطولة كأس العالم 2026 في إطار التأقلم على الأجواء الجديدة والاستعداد للمواجهات الشرسة.

نتائج منتخبات مجموعة مصر استعدادا لكأس العالم

ولعب منتخب بلجيكا أمام كرواتيا وحقق الفوز بنتيجة 2-0 كما فازوا على منتخب تونس بنتيجة 5-0

فيما لعب منتخب إيران أمام جامبيا وفازوا بنتيجة 3-1 ثم فوز على مالي بنتيجة 2-0

وخسر منتخب نيوزيلندا المباراتين التحضيريتين الأول أمام هايتي بنتيجة 4-0 ثم أمام إنجلترا 1-0

وفاز منتخب مصر على روسيا بنتيجة 1-0 بينما خسر من البرازيل بنتيجة 2-1 في إطار التحضير لمباريات كأس العالم.



مجموعة ومواعيد منتخب مصر في كأس العالم

ويتنافس منتخب مصر فى المجموعة السابعة مع منتخبات: منتخب بلجيكا – إيران - نيوزيلندا، وذلك فى البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في التاريخ.

موعد مباراة مصر وبلجيكا

ـ مصر vs بلجيكا 15 يونيو (3:00 مساءً) بتوقيت سياتل (الولايات المتحدة) 15يونيو - 10:00 مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة مصر ونيوزيلندا

ـ مصر vs نيوزيلندا 21 يونيو (9:00 مساءً) بتوقيت فانكوفر (كندا) 22 يونيو - 4:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة مصر وإيران

ـ مصر vs إيران 26 يونيو (11:00 مساءً) بتوقيت سياتل (الولايات المتحدة) 27 يونيو - 6:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

