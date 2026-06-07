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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 7-6-2026 والقنوات الناقلة

الدنمارك
الدنمارك
رباب الهواري

تشهد ملاعب العالم اليوم الأحد 7 يونيو 2026 مجموعة من المباريات الودية والدولية في إطار استعدادات المنتخبات لنهائيات كأس العالم 2026، حيث تتوزع المواجهات على عدة قارات وتشهد لقاءات قوية بين مدارس كروية مختلفة.

تنطلق المواجهات مبكرًا بلقاء عمان أمام موزمبيق في الساعة الواحدة ظهرًا، تليها مباراة أفغانستان ضد باكستان في الساعة الثانية ظهرًا، ثم مواجهة كينيا مع ليسوتو في الساعة الرابعة عصرًا. وفي التوقيت نفسه تقام مباراة ليختنشتاين ضد قبرص.

في السابعة والنصف مساءً يلتقي منتخب الدنمارك مع أوكرانيا في مواجهة أوروبية قوية، وتقام المباراة على قناة بي إن سبورتس الأولى. ثم يواجه منتخب كوسوفو نظيره آندورا في التاسعة مساءً، بالتزامن مع لقاء كرواتيا أمام سلوفينيا في الساعة التاسعة وخمس وأربعين دقيقة، والذي يُعد من أبرز مباريات اليوم نظرًا لقوة المنتخبين الأوروبيين.

وفي العاشرة مساءً يلتقي منتخب اليونان مع إيطاليا في مواجهة مرتقبة تنقل عبر قناة بي إن سبورتس الثانية، كما يخوض منتخب المغرب مباراة مهمة أمام النرويج في التوقيت نفسه على قناة الرياضية المغربية، ضمن استعداداته المكثفة للمونديال.

تتواصل المنافسات حتى ساعات متأخرة من الليل، حيث يواجه منتخب الإكوادور نظيره غواتيمالا في الحادية عشرة مساءً، بينما تُختتم المباريات بلقاء كولومبيا مع الأردن في الثانية صباحًا، في مواجهة عربية لاتينية منتظرة تنقل عبر القناة الرياضية الأردنية.

مباريات الدرجة الثانية الإسبانية

وفي إسبانيا، تقام مباراة واحدة في دوري الدرجة الثانية تجمع بين لاس بالماس ومالقة في العاشرة مساءً، في لقاء يسعى فيه الفريقان لتعزيز مراكزهما في جدول الترتيب خلال المرحلة الحاسمة من الموسم

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