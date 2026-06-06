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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم 2026.. جدول مواجهات الفراعنة بالمونديال

منتخب مصر
منتخب مصر
إسلام مقلد

تترقب جماهير الكرة المصرية والعربية انطلاق منافسات بطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، في نسخة استثنائية ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة حول العالم.

وفي ظل هذا الاهتمام الكبير، يبحث ملايين المشجعين عن جدول مباريات منتخب مصر في الدور الأول، ضمن مشواره المنتظر في المونديال، والذي يستعرض تفاصيله في السطور التالية.

مباريات قوية تنتظر منتخب مصر في دور المجموعات

يخوض منتخب مصر الوطني ثلاث مواجهات قوية خلال الدور الأول، أمام منتخبات بلجيكا ونيوزيلندا وإيران، في مجموعة تُعد من المجموعات المتوازنة نسبيًا لكنها لا تخلو من التحديات.

مصر ضد بلجيكا.. الظهور الافتتاحي للفراعنة

يفتتح منتخب مصر مبارياته في كأس العالم بمواجهة قوية أمام منتخب بلجيكا، يوم 15 يونيو، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة 3:00 مساءً بتوقيت سياتل بالولايات المتحدة، الموافق 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

مصر ضد نيوزيلندا.. اختبار بدني منتظر

وفي ثاني مواجهاته، يلتقي المنتخب المصري مع منتخب نيوزيلندا، يوم 21 يونيو، في لقاء يُقام في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت فانكوفر بكندا، الموافق فجر 22 يونيو في تمام الساعة 4:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

مصر ضد إيران.. ختام الدور الأول

ويختتم منتخب مصر مبارياته في دور المجموعات بمواجهة منتخب إيران، يوم 26 يونيو، في مباراة تنطلق في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت سياتل بالولايات المتحدة، الموافق 27 يونيو في تمام الساعة 6:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم 2026

ومن المقرر أن تُنقل جميع مباريات البطولة عبر قنوات beIN SPORTS MAX، إضافة إلى تطبيق beIN CONNECT، الذي يوفر تغطية مباشرة لكافة اللقاءات.

قائمة منتخب مصر في كأس العالم 2026

كان الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن قد أعلن القائمة النهائية المشاركة في البطولة، والتي تضم 26 لاعبًا موزعين على جميع الخطوط، وجاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء
خط الدفاع: محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، كريم حافظ
خط الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، مصطفى عبد الرؤوف زيكو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، هيثم حسن، محمد صلاح
خط الهجوم: عمر مرموش، حمزة عبد الكريم

ويأمل المنتخب المصري في تقديم مشاركة قوية خلال النسخة التاريخية من البطولة، وتحقيق نتائج تليق بطموحات الجماهير المصرية في المحفل العالمي الأكبر لكرة القدم.

بطولة كأس العالم 2026 بطولة كأس العالم كأس العالم

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