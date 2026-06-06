قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلام إيراني ينشر صور الدمار الذي خلفه الهجوم على قاعدة عسكرية في الكويت.. صور
محافظ القاهرة يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات بكورنيش المقطم.. صور
استشهاد وإصابة 21 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على مدينة غزة
15 الف جنيه راتب.. وظائف خاليه لحديثي التخرج
وسط فرحة الأهالي.. محافظ الأقصر يفتتح وحدة طب أسرة البياضية بتكلفة 25 مليون جنيه
روجينا تحتفل بتخرج ابنتها عبر إنستجرام
ضبط منتحلة صفة طبيب.. الصحة تغلق مركز “منة فيت سيشن” بالشيخ زايد
استعادة الكهرباء الخارجية لمحطة زابوريجيا النووية بعد انقطاع دام 15 ساعة
الأوقاف: البرامج القرآنية والدعوية شهدت إقبالًا كبيرًا بمختلف المحافظات خلال يونيو
حكاية بطل| قصة استشهاد عقيد أركان حرب حازم إبراهيم حامد.. فيديو
الضرائب: تخفيض الضريبة على المعدات والأجهزة الطبية لـ 5٪ بدلا من 14٪
كارثة قبل كأس العالم.. زلزال خماسية بلجيكا يفجر موجة غضب عارمة داخل تونس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة البرازيل استعدادا لكأس العالم

منتخب مصر
منتخب مصر
إسلام مقلد

يواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم استعداداته المكثفة لخوض منافسات كأس العالم 2026، عندما يلتقي نظيره منتخب البرازيل في مواجهة ودية قوية ضمن معسكره المقام بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتأتي المباراة في إطار برنامج الإعداد النهائي الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، بهدف الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية الفنية والبدنية قبل انطلاق المونديال.

 

موعد مباراة مصر والبرازيل

تُقام المباراة فجر الأحد 7 يونيو، في تمام الساعة الواحدة صباحًا بتوقيت القاهرة، على ملعب بالولايات المتحدة الأمريكية في ولاية أوهايو، ضمن سلسلة التجارب الودية للمنتخب الوطني قبل البطولة.

 

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر

من المنتظر أن يخوض المنتخب المصري المباراة بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: كريم حافظ – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – حمدي فتحي.

خط الوسط: مهند لاشين – مروان عطية – إمام عاشور.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه – عمر مرموش – محمد صلاح.

 

استعدادات حاسمة قبل المونديال

ويعتمد الجهاز الفني على هذه المواجهة القوية لاختبار الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، والوقوف على مستوى العناصر الأساسية قبل الدخول في منافسات كأس العالم 2026.

ويخوض منتخب مصر البطولة ضمن المجموعة السابعة التي تضم منتخبات قوية، وسط طموحات بتقديم أداء مشرف أمام كبار المنتخبات العالمية.

منتخب مصر كأس العالم 2026 كأس العالم منتخب البرازيل البرازيل الولايات المتحدة الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحبوب الكاملة

الصحة توجه رسالة عاجلة للمواطنين بشأن الحبوب الكاملة | تفاصيل

الدعم

الحكومة تعلن رسميا موعد التحول للدعم النقدي.. وهذه طريقة التنفيذ

الزوج والزوجة والاطفال

طليق صاحبة فيديو المقابر يخرج عن صمته: معنديش مصدر دخل ولا بكسب جنيه

حسين لبيب

أمير هشام: الزمالك حل أزمة القيد بـ فاركو..ومرتب الطبيب الإسباني خيالي

موعد زيادة المعاشات 2026

بشرى سارة لملايين المواطنين.. موعد زيادة المعاشات 2026 رسميا في مصر

طقس حار

عاصفة ترابية في الطريق.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

امتحانات الشهادة الإعدادية

جمع إنسان ومعنى شذا.. أسئلة حيرت الطلاب في امتحانات عربي الإعدادية اليوم

منتخب مصر

الليلة .. موعد مباراة مصر والبرازيل والقنوات المجانية

ترشيحاتنا

أرخص مقاتلة شبحية في العالم

أرخص مقاتلة شبحية في العالم.. هل تنجح روسيا في الرهان؟

كهربا

كهربا يفجر مفاجآت مدوية.. ويتحدث عن مرتضى منصور ومجدي عبد الغني وكواليس احتجازه في الكويت

سهام جلال

لم نتجاهلها.. السقا وكرارة يردان على الاتهامات بعد وفاة سهام جلال

بالصور

صحة الشرقية تنفذ 123 ألف زيارة منزلية مجانية لكبار السن وذوى الهمم

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

لوك جديد| إيناس عز الدين تخطف الأنظار بفستان أصفر.. صور

ايناس عز الدين
ايناس عز الدين
ايناس عز الدين

إطلالة كاجوال جريئة.. ساندي تخطف الأنظار بقبعة حمراء

ساندي
ساندي
ساندي

هل تناول الفول يسبب الغباء؟.. أخصائي تغذية يكشف الحقيقة الكاملة

هل يسبب الفول قلة التركيز والانتفاخ؟
هل يسبب الفول قلة التركيز والانتفاخ؟
هل يسبب الفول قلة التركيز والانتفاخ؟

فيديو

الشهيد عقيد أح حازم إبراهيم حامد

حكاية بطل| قصة استشهاد عقيد أركان حرب حازم إبراهيم حامد.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

المزيد