مدرب البرازيل الأسبق يشيد بمنتخب مصر قبل المواجهة الودية المرتقبة

أكد مانو مينيزيس، المدير الفني الأسبق لمنتخب البرازيل، أهمية المواجهة الودية المنتظرة بين منتخبي البرازيل ومصر، مشيرًا إلى ثقته في خروج المباراة بصورة قوية تليق بقيمة المنتخبين قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026.

وقال مينيزيس إن منتخب مصر قدم مستويات مميزة خلال الفترة الأخيرة، ونجح في تحقيق نتائج جيدة، كما يمتلك العديد من اللاعبين أصحاب الخبرات والإمكانات الكبيرة القادرين على صناعة الفارق داخل الملعب.

وأضاف المدرب البرازيلي أن الجماهير في البرازيل لا تتابع الدوري المصري بشكل مستمر، إلا أنها تدرك جيدًا قوة الكرة المصرية ووجود أندية كبيرة تنافس على المستوى القاري والدولي.

وأشار إلى أن النادي الأهلي يعد أحد أبرز الأندية المعروفة لدى الجماهير البرازيلية، نظرًا لمشاركاته المتكررة في بطولة كأس العالم للأندية وحضوره الدائم في المنافسات الدولية.

ومن المنتظر أن يلتقي منتخبا مصر والبرازيل في مواجهة ودية قوية ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس العالم 2026، في اختبار مهم للجهازين الفنيين قبل انطلاق البطولة العالمية.