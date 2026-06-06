البروفة الأخيرة.. ناقد رياضي يكشف عن تشكيل منتخب مصر أمام البرازيل

يواجه منتخب مصر نظيره البرازيل ، صباح غد الأحد في اطار تحضيراته لخوض منافسات كاس العالم، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

وكتب الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط عبر حسابه على فيسبوك: "كابتن حسام حسن هيشرك كل اللاعبين اللي معاه في مباراة البرازيل وعامل ميكس علشان دي البروفة الأخيرة قبل المونديال. التشكيل اللي ختم بيه حسام حسن التدريب كان مصطفى شوبير - فتوح - حمدي فتحي - ياسر إبراهيم - محمد هاني - مروان عطيه - مهند لاشين - زيكو - تريزيجيه - هيثم حسن - مرموش، ووارد جدا كابتن حسام حسن يعدل في بعض المراكز لأنه بدأ التقسيمة الأخيرة بتشكيل غير ده تماما".

وتترقب الجماهير المصرية المواجهة المرتقبة أمام منتخب البرازيل، لما تحمله من أهمية كبيرة على مستوى التصنيف الدولي، إلى جانب القيمة الفنية للمباراة أمام أحد أقوى منتخبات العالم.

يستعد منتخب مصر الأول، بقيادة المدير الفنى حسام حسن، لخوض منافسات كاس العالم، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

موعد مباراة مصر والبرازيل

تقام مباراة مصر والبرازيل الودية في الواحدة صباح اليوم الأحد السابع من يونيو بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة ولاية أوهايو الأمريكية، خلال المعسكر المغلق الذي يدخله المنتخب الوطني، في إطار خطة الإعداد النهائية قبل انطلاق المونديال.