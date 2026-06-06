ودية المنتخب أمام البرازيل.. تشكيل الفراعنة المتوقع

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية لمتابعه مباراة منتخب مصر الودية أمام البرازي في ولاية أوهايو الأمريكية، في إطار استعدادات الفراعنة قبل المشاركة في بطولة كأس العالم.

تنطلق مباراة مصر والبرازيل الودية يوم الأحد في تمام الساعة الواحدة صباحا بتوقيت القاهرة، في ولاية أوهايو الأمريكية، خلال المعسكر المغلق الذي يدخله المنتخب الوطني في إطار خطة الإعداد النهائية قبل انطلاق المونديال.

ومن المتوقع أن يخوض منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: كريم حافظ - رامى ربيعة - ياسر إبراهيم - حمدى فتحى.

خط الوسط: مهند لاشين - مروان عطية - إمام عاشور.

الهجوم: تريزيجيه - مرموش - محمد صلاح.