قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تداول صور امتحان عربي الدبلومات الفنية بعد دقيقتين من توزيعه باللجان بتليجرام|التعليم:جاري التأكد
مراتي.. عمر مرموش يحتفل بعقد قرانه بصور جديدة
موعد مباراة مصر والبرازيل و القنوات الناقلة
الماء المنكه الأشهر .. مشروبات تساعد على ترطيب الجسم في الحر
حظر الموبايل بلجان امتحانات الدبلومات الفنية 2026 للطلاب و الملاحظين
انتهاكات وحشية إسرائيلية على لبنان تخلف 21 شهيدا
القيادة المركزية الأمريكية: اعتراض صواريخ ومسيرات أطلقتها إيران باتجاه مضيق هرمز
فى ذكراه.. قصة إجبار محمود المليجي على طلاق فنانتين
ذكرى رحيل محمود المليجي.."شرير الشاشة المصرية"
شوبير: مصطفى دفع ثمن اسمي.. والحضري الأفضل في تاريخ حراسة المرمى بمصر
بورصة الدواجن الآن.. تحرك أسعار الفراخ والبانيه بالأسواق اليوم السبت
بيراجعوا القرآن.. طلاب الثانوية الأزهرية يتوافدون على لجان الامتحانات.. فيديو وصور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة مصر والبرازيل و القنوات الناقلة

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لخوض مواجهة ودية من العيار الثقيل أمام منتخب البرازيل، ضمن برنامج الإعداد النهائي للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026، حيث يسعى الجهاز الفني بقيادة حسام حسن للوصول باللاعبين إلى أعلى درجات الجاهزية قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

موعد مباراة مصر والبرازيل

تقام المباراة الودية بين مصر والبرازيل فجر يوم الأحد الموافق 7 يونيو 2026 على ملعب   هانتينجتون بانك فيلد  في الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الواحدة صباحًا بتوقيت القاهرة، بينما تبدأ المباراة في الثانية صباحًا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

استعدادات الفراعنة لكأس العالم

يدخل المنتخب المصري اللقاء في إطار استعداداته المكثفة لخوض منافسات كأس العالم 2026، حيث يتواجد الفراعنة في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

وتعد مواجهة البرازيل اختبارًا مهمًا للمنتخب المصري أمام أحد أقوى المنتخبات العالمية، من أجل الوقوف على مستوى اللاعبين وتجربة بعض الخطط الفنية قبل انطلاق البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والبرازيل

يمكن للجماهير متابعة المباراة عبر شبكة أبو ظبي الرياضية، بالإضافة إلى قنوات أون سبورت التي حصلت على حقوق بث اللقاء الودي.

كيفية مشاهدة المباراة عبر الإنترنت

ولمن يفضل متابعة المباراة عبر الإنترنت، ستكون المواجهة متاحة من خلال منصة كورة بلس، والتي ستوفر البث المباشر وتغطية شاملة لأحداث اللقاء لحظة بلحظة.

وتترقب الجماهير المصرية هذه المواجهة المرتقبة أمام البرازيل، أملاً في ظهور قوي للفراعنة يمنحهم دفعة معنوية كبيرة قبل خوض غمار كأس العالم 2026

منتخب مصر البرازيل اخبار الرياضة كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفي

بالصواريخ والطائرات المسيرة .. هجوم جوي على الكويت وبيان عاجل للجيش

السيدة واولادها

مشهد صادم أمام المقابر.. سيدة تحرض أبناءها بالدعاء علي والدهم.. الله يجحمك يا بابا

تظلمات التموين 2026.. 6 خطوات لعودة بطاقة التموين بعد الحذف

موعد فتح باب تظلمات التموين 2026.. 6 خطوات لتفعيل البطاقة بعد الحذف

يورتشيتش

مدرب بيراميدز يورتشيتش يفاجئ النادي بقرار الرحيل.. ما السبب؟

ابنه شيرين عبد الوهاب

غياب شيرين عبد الوهاب يثير التساؤلات في حفل تخرج ابنتها.. وزينة تظهر بجوار مريم ووالدها

مشاجرة في المترو

خناقة الشبشب في مترو الأنفاق.. فيديو سيدتين سودانيتين يثير ضجة واسعة

تذاكر مترو الأنفاق

أسعار تذاكر مترو الأنفاق 2026 بعد الزيادة الأخيرة

صلاح مصدق

تطورات جديدة في أزمة صلاح الدين مصدق والزمالك

ترشيحاتنا

جامعة القاهرة

أكبر خطة تدريبية.. جامعة القاهرة تواصل برنامج «إتقان» لتأهيل كوادرها الإدارية

المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة

أمل عمار تؤكد في باريس: تمكين المرأة استثمار استراتيجي

علم الهند

نائب سفير الهند: مصر تلعب دور محوريا وقياديا في بناء وترسيخ السلام والاستقرار إقليميا ودوليا

بالصور

بقوة خارقة.. لوتس تكشف عن أليترا X الهجينة بمدى يتجاوز 1200 كم

لوتس أليترا X
لوتس أليترا X
لوتس أليترا X

علامات مبكرة لمشكلات القولون لا يجب تجاهلها.. متى يستدعي الأمر زيارة الطبيب؟

علامات مبكرة لمشكلات القولون لا يجب تجاهلها.. متى يستدعي الأمر زيارة الطبيب؟
علامات مبكرة لمشكلات القولون لا يجب تجاهلها.. متى يستدعي الأمر زيارة الطبيب؟
علامات مبكرة لمشكلات القولون لا يجب تجاهلها.. متى يستدعي الأمر زيارة الطبيب؟

كيف تستعيدين ثقتك بنفسك بعد سن الأربعين؟.. خطوات بسيطة لتجديد الطاقة والشعور بالرضا

كيف تستعيدين ثقتك بنفسك بعد سن الأربعين؟ خطوات بسيطة لتجديد الطاقة والشعور بالرضا
كيف تستعيدين ثقتك بنفسك بعد سن الأربعين؟ خطوات بسيطة لتجديد الطاقة والشعور بالرضا
كيف تستعيدين ثقتك بنفسك بعد سن الأربعين؟ خطوات بسيطة لتجديد الطاقة والشعور بالرضا

علامات تدل على أن زوجك يمر بضغوط نفسية.. لا تتجاهلي هذه الإشارات

علامات تدل على أن زوجك يمر بضغوط نفسية.. لا تتجاهلي هذه الإشارات
علامات تدل على أن زوجك يمر بضغوط نفسية.. لا تتجاهلي هذه الإشارات
علامات تدل على أن زوجك يمر بضغوط نفسية.. لا تتجاهلي هذه الإشارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

المزيد