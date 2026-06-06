موعد مباراة مصر والبرازيل و القنوات الناقلة

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لخوض مواجهة ودية من العيار الثقيل أمام منتخب البرازيل، ضمن برنامج الإعداد النهائي للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026، حيث يسعى الجهاز الفني بقيادة حسام حسن للوصول باللاعبين إلى أعلى درجات الجاهزية قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

موعد مباراة مصر والبرازيل

تقام المباراة الودية بين مصر والبرازيل فجر يوم الأحد الموافق 7 يونيو 2026 على ملعب هانتينجتون بانك فيلد في الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الواحدة صباحًا بتوقيت القاهرة، بينما تبدأ المباراة في الثانية صباحًا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

استعدادات الفراعنة لكأس العالم

يدخل المنتخب المصري اللقاء في إطار استعداداته المكثفة لخوض منافسات كأس العالم 2026، حيث يتواجد الفراعنة في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

وتعد مواجهة البرازيل اختبارًا مهمًا للمنتخب المصري أمام أحد أقوى المنتخبات العالمية، من أجل الوقوف على مستوى اللاعبين وتجربة بعض الخطط الفنية قبل انطلاق البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والبرازيل

يمكن للجماهير متابعة المباراة عبر شبكة أبو ظبي الرياضية، بالإضافة إلى قنوات أون سبورت التي حصلت على حقوق بث اللقاء الودي.

كيفية مشاهدة المباراة عبر الإنترنت

ولمن يفضل متابعة المباراة عبر الإنترنت، ستكون المواجهة متاحة من خلال منصة كورة بلس، والتي ستوفر البث المباشر وتغطية شاملة لأحداث اللقاء لحظة بلحظة.

وتترقب الجماهير المصرية هذه المواجهة المرتقبة أمام البرازيل، أملاً في ظهور قوي للفراعنة يمنحهم دفعة معنوية كبيرة قبل خوض غمار كأس العالم 2026