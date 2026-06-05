مدرب بلجيكا يكشف موقف نجمه من مواجهة منتخب مصر في افتتاحية المونديال

كشف رودي جارسيا، المدير الفني لمنتخب بلجيكا، موقف روميلو لوكاكو، من المشاركة أمام منتخب مصر في افتتاحية مبارياته في كأس العالم 2026.

وقال مدرب بلجيكا إن البعض يعتقد أن لوكاكو أصبح جاهزًا للمشاركة منذ البداية أمام مصر، إلا أن الواقع مختلف تمامًا، مشيرًا إلى أن اللاعب لم يشارك بشكل منتظم طوال الموسم الماضي.



موقف لوكاكو

وأوضح جارسيا أن لوكاكو لم يخض سوى 64 دقيقة فقط خلال الأشهر الأخيرة، وتحديدًا في مشاركات متفرقة خلال شهري يناير وفبراير؛ ما جعله يفتقد لنسق المباريات والجاهزية المطلوبة للمنافسات الكبرى.

وأضاف أن اللاعب عاد مؤخرًا إلى التدريبات بعد تعافيه من الإصابة، لكنه لا يزال بحاجة إلى الوقت لاستعادة مستواه البدني والفني، مؤكدًا أن الجهاز الفني يتعامل بحذر مع ملفه لتجنب تعرضه لأي انتكاسة جديدة.