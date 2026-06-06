جبر الخواطر.. محمد صلاح يرسم البسمة على وجه طفل فلسطيني مصاب

في لفتة إنسانية مؤثرة تعكس شخصيته المعروفة داخل وخارج المستطيل الأخضر، حرص محمد صلاح قائد منتخب مصر على إدخال السعادة إلى قلب طفل فلسطيني مصاب من قطاع غزة، خلال تواجد بعثة الفراعنة في فندق الإقامة استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

التقى نجم المنتخب المصري بالطفل الفلسطيني الذي تعرض للإصابة جراء الأحداث المستمرة في قطاع غزة، حيث التقط معه صورة تذكارية ووقع له على كرة قدم، في مشهد لاقى تفاعلًا واسعًا وإشادة كبيرة من الجماهير ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهرت اللقطة جانبًا جديدًا من المواقف الإنسانية التي اعتاد محمد صلاح تقديمها، مؤكدًا حرصه الدائم على دعم الأطفال ورسم الابتسامة على وجوههم، خاصة في الظروف الصعبة التي يمرون بها.

استعدادات الفراعنة لكأس العالم 2026

على الصعيد الرياضي، يواصل محمد صلاح استعداداته مع منتخب مصر لخوض المواجهة الودية المرتقبة أمام البرازيل، والمقرر إقامتها خلال الأيام المقبلة ضمن برنامج الإعداد النهائي للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

كما يترقب عشاق النجم المصري قراره بشأن مستقبله الاحترافي خلال الفترة القادمة، بعدما فضل تأجيل حسم وجهته المقبلة والتركيز بشكل كامل على مشواره مع المنتخب الوطني.

ويستعد منتخب مصر لخوض منافسات كأس العالم ضمن المجموعة السابعة، التي تضم منتخبات بلجيكا وآيسلندا وإيران، وسط طموحات كبيرة بتحقيق مشاركة مميزة وترك بصمة قوية في البطولة العالمية