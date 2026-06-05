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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إبراهيم حسن: 11 تبديلاً في ودية مصر والبرازيل.. والمنتخب يلعب بالقميص الأحمر

إبراهيم حسن
إبراهيم حسن
إسلام مقلد

أكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن التغييرات في المباراة الودية التي تجمع مصر والبرازيل ستكون 11 لاعباً، وذلك في المواجهة المقرر لها، السادسة مساء بتوقيت أوهايو بأمريكا، الواحدة صباح الأحد 7 يونيو بتوقيت مصر.

وأضاف حسن أن منتخب مصر سيرتدي القميص الأحمر والشورت الأبيض، بينما يرتدي منتخب البرازيل القميص الأصفر.
 

موعد مباراة مصر والبرازيل

يواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، استعداداته المكثفة لخوض منافسات كأس العالم 2026، من خلال مواجهة ودية قوية أمام منتخب البرازيل.

وتُعد المباراة المرتقبة اختبارًا مهمًا للفراعنة قبل انطلاق مشوارهم في البطولة العالمية، حيث يسعى الجهاز الفني للوصول إلى أفضل جاهزية فنية وبدنية للاعبين.

موعد مباراة مصر والبرازيل

من المقرر أن تُقام المباراة الودية بين منتخب مصر ومنتخب البرازيل الأحد 7 يونيو، في تمام الساعة الواحدة صباحًا بتوقيت القاهرة، في ولاية أوهايو الأمريكية، ضمن المعسكر التحضيري الذي يخوضه المنتخب الوطني استعدادًا للمونديال.

استعدادات أخيرة قبل كأس العالم

تأتي المواجهة ضمن خطة الإعداد النهائية التي وضعها الجهاز الفني لـ منتخب مصر، بهدف الاحتكاك بمنتخبات قوية واكتساب المزيد من الخبرات قبل خوض المنافسات الرسمية في كأس العالم.
 

مجموعة مصر في كأس العالم 2026

أسفرت قرعة كأس العالم 2026 عن وقوع منتخب مصر في المجموعة السابعة، إلى جانب:

  • منتخب بلجيكا
  • منتخب إيران
  • منتخب نيوزيلندا

وتُقام البطولة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم.

اختبار حقيقي لطموحات الفراعنة

تحظى مواجهة البرازيل باهتمام جماهيري كبير، باعتبارها فرصة مهمة لقياس مستوى منتخب مصر أمام أحد أبرز المنتخبات المرشحة للمنافسة على اللقب العالمي، قبل خوض التحدي الرسمي في كأس العالم 2026.

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