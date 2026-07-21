تعرف على إيرادات فيلم شمشون ودليلة في أول أسابيع عرضه بالسعودية

تمكن فيلم شمشون ودليلة من التواجد ضمن قائمة الافلام الاعلي تحقيقًا للايرادات فى السينمات السعودية، فى أولي اسابيع عرضه بالسينمات السعودية.

وحقق فيلم شمشون ودليلة من بطولة أحمد العوضي، من تحقيق ايرادات وصلت الي مليون و600 الف ريال سعودي.

فيلم شمشون ودليلة

وتدور أحداث فيلم «شمشون ودليلة» في إطار يجمع بين الأكشن والإثارة، حول فتاة تعمل في ملهى ليلي يرتاده عدد من الأثرياء، تستغل جمالها وذكاءها للإيقاع بزبائنها وسرقتهم، قبل أن تتعقد الأحداث مع شخصية يجسدها أحمد العوضي، لتدخل في سلسلة من المفاجآت والصراعات.

أبطال فيلم شمشون ودليلة

وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج رؤوف السيد ويشارك في بطولته إلى جانب أحمد العوضي ومي عمر كل من خالد الصاوي، محمد ثروت ، عصام السقا، أحمد الرافعي ، أحمد عصام السيد، ريتال عبد العزيز ، عارفة عبدالرسول، وعدد كبير من ضيوف الشرف.



