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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد 15 ساعة.. تامر عاشور يحصد ربع مليون مشاهدة بـ جدع

تامر عاشور
تامر عاشور
أحمد البهى

تمكنت أغنية جدع، والتى تعد واحدة من اغاني البوم الفنان تامر عاشور الجديد، من تحقيق نسب مشاهدة عالية بعد طرحها بساعات. 

وحققت أغنية جدع مايقرب من ربع مليون مشاهدة بعد طرحها بـ 15 ساعة فقط . 

اغنية جدع من كلمات محمد مصطفي ، ومن الحان محمد أنور، ومن توزيع أحمد إبراهيم.

تامر عاشور قرر مفاجأة الجمهور وأطلق ألبومه دفعة واحدة من 12 أغنية مختلفة الألوان الموسيقية لتناسب كل الأذواق خاصة أن له قاعدة جماهيرية كبيرة في كل أنحاء الوطن العربي.

جاءت تفاصيل الألبوم الجديد كالتالي:

أغنية "مراية الحب" من كلمات سمير طارق وألحان طنطاوي وتوزيع أماديو، وأغنية "نزلت اتمشيت" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع حسام الصعبي، وأغنية "ولاد حلال" كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي.

ويضم الألبوم أغنيات "جدع" من كلمات محمد مصطفى مالك وألحان محمود أنور وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغنية "وصولي" من كلمات تامر حسين وألحان عمرو مصطفى وتوزيع شريف فهمي، وأغنية "تمنياتي" كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع "توما" وأغنية "مكاني الصح" من كلمات أحمد المالكي وألحان محمد خلف وتوزيع إلهامي دهيمة وأحمد حسام، وأغنية "متلخبطة أحوالي" كلمات عليم وألحان مدين وتوزيع حسن الشافعي.

الألبوم الجديد لتامر عاشور يضم أيضا "شوفتني" من كلمات عمرو عبده علي  وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع محمد ياسر، وأغنية "آسف" من كلمات أحمد المالكي وألحان محمدي وتوزيع أسامة الهندي، وأغنية "مش فارقلي" من كلمات محمد جشم باشا وألحان سامر أبو طالب وتوزيع نادر حمدي.

أغنية جدع تامر عاشور الفنان تامر عاشور

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