طرح البوسترات الفردية لمسلسل " بنج كلي" .. شاهد

طرحت منصة شاهد البوسترات الفردية لمسلسل بنج كلي، والمقرر عرضه خلال الفترة القادمة.

مسلسل بنج كلي تدور أحداث العمل في إطار دراما طبية، وهو من بطولة سلمى أبو ضيف، دياب، علا رشدي، كمال أبو رية، سلوى محمد علي، محمد مهران، وحنين سعيد. مدير التصوير عمر حسام، الديكور باسل حسام، المونتاج محسن عبد الوهاب، الملابس إيناس عبد الله، والموسيقى التصويرية خالد الكمار، المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج نادين خان، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.

مسلسل «بنج كلي»

تدور أحداث «بنج كلي» في إطار درامي مشوق داخل أروقة المستشفيات، حيث يسلط الضوء على الصراعات اليومية التي يواجهها الأطباء والمرضى، ويتناول العديد من القضايا الطبية، والأخطاء المهنية، والمواقف الإنسانية المؤثرة، إلى جانب القرارات المصيرية التي تجمع بين التوتر والإثارة.