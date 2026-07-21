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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ياسر قمر: نعمل على تطوير منتخبات الكرة الطائرة ..ونهنئ سيدات الشاطئية بالإنجاز العربي

الكرة الطائرة
الكرة الطائرة
عبدالله هشام

أكد المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، أن تتويج منتخب مصر للسيدات للكرة الطائرة الشاطئية بلقب البطولة العربية التي استضافتها مدينة مارتيل بالمملكة المغربية، يمثل ثمرة العمل المؤسسي الذي ينتهجه مجلس إدارة الاتحاد، ويعكس نجاح استراتيجية تطوير جميع المنتخبات الوطنية.

وقال ياسر قمر: "أهنئ لاعبات المنتخب الوطني والجهازين الفني والإداري على هذا الإنجاز المستحق، الذي يؤكد أن الكرة الطائرة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق المزيد من النجاحات على المستويين العربي والقاري."

وأضاف: “سياسة مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة ترتكز على الارتقاء بجميع المنتخبات الوطنية في مختلف الأعمار السنية، سواء في الكرة الطائرة داخل الصالات أو الكرة الطائرة الشاطئية، من خلال إعداد أجيال قادرة على المنافسة، وتوفير أفضل برامج الإعداد والمعسكرات والمشاركات الخارجية، بما يضمن استدامة الإنجازات.”

وأشار رئيس الاتحاد إلى أن الفوز باللقب العربي يعكس حجم التطور الذي تشهده منظومة الكرة الطائرة الشاطئية في مصر، مشيدًا بالأداء المتميز الذي قدمه الثنائي مروة مجدي ودعاء الغباشي، وبالجهود الكبيرة التي بذلها الجهاز الفني بقيادة عاطف عادل، وأعضاء البعثة برئاسة الدكتور حمدي نور الدين.

واختتم المهندس ياسر قمر تصريحاته قائلًا: "لن نتوقف عند هذا الإنجاز، فهدفنا هو مواصلة صناعة أبطال قادرين على رفع اسم مصر في جميع المحافل العربية والأفريقية والدولية، وهو ما نعمل عليه وفق رؤية واضحة وخطة متكاملة لتطوير جميع المنتخبات الوطنية."

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