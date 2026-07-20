محمد مراد يكشف كواليس منتخب مصر بعد وداع كأس العالم

كشف محمد مراد، الناقد الرياضي والمنسق الإعلامي لمنتخب مصر، عن كواليس الأجواء داخل معسكر المنتخب الوطني عقب الخروج من بطولة كأس العالم، مؤكدًا أن حالة من الحزن سيطرت على جميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني بعد ضياع فرصة التأهل إلى الدور التالي، رغم المستوى الذي ظهر به الفريق أمام المنتخب الأرجنتيني.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، قال مراد إن لاعبي المنتخب يشعرون بأنهم كانوا قريبين للغاية من تحقيق إنجاز كبير في البطولة، مشيرًا إلى أن الأداء الذي قدمه الفريق منح الجميع الثقة في قدراته على المنافسة والوصول إلى مراحل متقدمة.

وأوضح أن المنتخب المصري يمتلك مجموعة متميزة من اللاعبين القادرين على صناعة الفارق، مؤكدًا أن أسماء مثل محمد صلاح وعمر مرموش تمثل عناصر خبرة وقوة للفريق، إلى جانب وجود مواهب واعدة ينتظرها مستقبل كبير مع المنتخب.

وأشار مراد إلى أن اللاعب الشاب حمزة عبد الكريم يُعد من أبرز المواهب الصاعدة، لافتًا إلى أنه يمتلك إمكانات فنية كبيرة، وأنه يتوقع له مسيرة احترافية مميزة إذا استمر في التطور، مؤكدًا أنه قد يصبح أحد أبرز نجوم الكرة المصرية خلال السنوات المقبلة.

وتحدث المنسق الإعلامي لمنتخب مصر عن الشعبية الكبيرة التي يحظى بها المنتخب الوطني، موضحًا أن نسب المشاهدة المرتفعة لمباريات مصر، وفق الأرقام المعلنة من شبكة «بي إن سبورتس»، تعكس المكانة الجماهيرية للفريق، مشددًا على أن جميع المنتخبات يجب أن تحظى بالمعاملة نفسها داخل البطولات الدولية، بصرف النظر عن حجمها أو شعبيتها.

وجدد مراد انتقاداته للمستوى التحكيمي في البطولة، معتبرًا أن كأس العالم الأخيرة شهدت العديد من الحالات المثيرة للجدل، وأن تقنية حكم الفيديو المساعد كان ينبغي أن تسهم في تحقيق قدر أكبر من العدالة، إلا أن ذلك لم يتحقق بالشكل المطلوب، وفقًا لرأيه.

وفيما يتعلق بالمرحلة المقبلة، كشف مراد عن وجود تنسيق بين الجهاز الفني لمنتخب مصر ورابطة الأندية المصرية المحترفة لعقد اجتماع مع رئيس الرابطة أحمد دياب، بهدف وضع تصور يساعد على تجهيز المنتخب بصورة أفضل قبل التوقفات الدولية المقبلة.

وأوضح أن أحد أبرز الملفات المطروحة يتمثل في موعد انطلاق الدوري الممتاز، مؤكدًا أن بدء المسابقة في منتصف أغسطس أو نهايته يمنح اللاعبين فرصة لاستعادة حساسية المباريات قبل الانضمام إلى معسكر المنتخب في شهر سبتمبر، وهو ما يسهم في رفع الجاهزية الفنية والبدنية.

وأشار كذلك إلى أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن يعمل على توسيع قاعدة الاختيارات، من خلال تجهيز أكثر من لاعب في كل مركز، بما يضمن وجود بدائل قوية في جميع الخطوط، إلى جانب متابعة عدد من العناصر الجديدة التي تألقت في الدوري المصري.

وأضاف أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين اتحاد الكرة والجهاز الفني بشأن متابعة اللاعبين أصحاب الجنسية المزدوجة، للاستفادة من العناصر المؤهلة لتمثيل المنتخب، مستشهدًا بتجربة هيثم حسن، إلى جانب متابعة لاعبين مميزين في الدوري المحلي، من بينهم محمد علاء حارس مرمى الجونة.

واختتم محمد مراد تصريحاته بالتأكيد على أن المنافسة على الانضمام إلى المنتخب الوطني أصبحت قوية، وهو ما انعكس على مستوى اللاعبين في الدوري المصري، معربًا عن ثقته في قدرة المنتخب على الاستفادة من هذه العناصر خلال المرحلة المقبلة، وبناء فريق قادر على المنافسة بقوة في الاستحقاقات القارية والدولية المقبلة.