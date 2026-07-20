قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسام زكي: محاولات كثيرة استهدفت علاقتي بـ أبو الغيط والثقة المتبادلة أحبطتها
أفضل 5 سيارات مستعملة بمتوسط 400 ألف جنيه
رحلة غنية في السينما العربية .. جلسة حوارية لـ هند صبري بمهرجان عمان
الزمالك يوجه الشكر لمعتمد جمال في بيان رسمي خلال ساعات
ما حكم لبس البنطلون المقطع للشباب؟.. أمين الإفتاء يجيب
لامين يامال يخطف الأنظار بتاج ملكي خلال احتفالات إسبانيا بلقب كأس العالم
مش هتمسك نفسك من العياط | رسالة مبكية من والدة أحمد جلال عبدالقوي لحظة دفنه
المندوبون العرب يؤكدون تكثيف التحرك الدبلوماسي لمساءلة إسرائيل
بعد التتويج بكأس العالم.. إسبانيا تستعد لمواجهة إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية
حميد الشاعري ناعيًا هاني شنودة : رحل أخي وصديقي وصاحب البصمة الخالدة
القبض على حلاق تعدى على شخص بسلاح أبيض في كفر الشيخ
رسالة مؤثرة لوالدة أحمد جلال عبد القوي بعد دفنه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمد مراد يكشف كواليس منتخب مصر بعد وداع كأس العالم

محمد مراد
محمد مراد
رنا عبد الرحمن

كشف محمد مراد، الناقد الرياضي والمنسق الإعلامي لمنتخب مصر، عن كواليس الأجواء داخل معسكر المنتخب الوطني عقب الخروج من بطولة كأس العالم، مؤكدًا أن حالة من الحزن سيطرت على جميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني بعد ضياع فرصة التأهل إلى الدور التالي، رغم المستوى الذي ظهر به الفريق أمام المنتخب الأرجنتيني.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، قال مراد إن لاعبي المنتخب يشعرون بأنهم كانوا قريبين للغاية من تحقيق إنجاز كبير في البطولة، مشيرًا إلى أن الأداء الذي قدمه الفريق منح الجميع الثقة في قدراته على المنافسة والوصول إلى مراحل متقدمة.

وأوضح أن المنتخب المصري يمتلك مجموعة متميزة من اللاعبين القادرين على صناعة الفارق، مؤكدًا أن أسماء مثل محمد صلاح وعمر مرموش تمثل عناصر خبرة وقوة للفريق، إلى جانب وجود مواهب واعدة ينتظرها مستقبل كبير مع المنتخب.

وأشار مراد إلى أن اللاعب الشاب حمزة عبد الكريم يُعد من أبرز المواهب الصاعدة، لافتًا إلى أنه يمتلك إمكانات فنية كبيرة، وأنه يتوقع له مسيرة احترافية مميزة إذا استمر في التطور، مؤكدًا أنه قد يصبح أحد أبرز نجوم الكرة المصرية خلال السنوات المقبلة.

وتحدث المنسق الإعلامي لمنتخب مصر عن الشعبية الكبيرة التي يحظى بها المنتخب الوطني، موضحًا أن نسب المشاهدة المرتفعة لمباريات مصر، وفق الأرقام المعلنة من شبكة «بي إن سبورتس»، تعكس المكانة الجماهيرية للفريق، مشددًا على أن جميع المنتخبات يجب أن تحظى بالمعاملة نفسها داخل البطولات الدولية، بصرف النظر عن حجمها أو شعبيتها.

وجدد مراد انتقاداته للمستوى التحكيمي في البطولة، معتبرًا أن كأس العالم الأخيرة شهدت العديد من الحالات المثيرة للجدل، وأن تقنية حكم الفيديو المساعد كان ينبغي أن تسهم في تحقيق قدر أكبر من العدالة، إلا أن ذلك لم يتحقق بالشكل المطلوب، وفقًا لرأيه.

وفيما يتعلق بالمرحلة المقبلة، كشف مراد عن وجود تنسيق بين الجهاز الفني لمنتخب مصر ورابطة الأندية المصرية المحترفة لعقد اجتماع مع رئيس الرابطة أحمد دياب، بهدف وضع تصور يساعد على تجهيز المنتخب بصورة أفضل قبل التوقفات الدولية المقبلة.

وأوضح أن أحد أبرز الملفات المطروحة يتمثل في موعد انطلاق الدوري الممتاز، مؤكدًا أن بدء المسابقة في منتصف أغسطس أو نهايته يمنح اللاعبين فرصة لاستعادة حساسية المباريات قبل الانضمام إلى معسكر المنتخب في شهر سبتمبر، وهو ما يسهم في رفع الجاهزية الفنية والبدنية.

وأشار كذلك إلى أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن يعمل على توسيع قاعدة الاختيارات، من خلال تجهيز أكثر من لاعب في كل مركز، بما يضمن وجود بدائل قوية في جميع الخطوط، إلى جانب متابعة عدد من العناصر الجديدة التي تألقت في الدوري المصري.

وأضاف أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين اتحاد الكرة والجهاز الفني بشأن متابعة اللاعبين أصحاب الجنسية المزدوجة، للاستفادة من العناصر المؤهلة لتمثيل المنتخب، مستشهدًا بتجربة هيثم حسن، إلى جانب متابعة لاعبين مميزين في الدوري المحلي، من بينهم محمد علاء حارس مرمى الجونة.

واختتم محمد مراد تصريحاته بالتأكيد على أن المنافسة على الانضمام إلى المنتخب الوطني أصبحت قوية، وهو ما انعكس على مستوى اللاعبين في الدوري المصري، معربًا عن ثقته في قدرة المنتخب على الاستفادة من هذه العناصر خلال المرحلة المقبلة، وبناء فريق قادر على المنافسة بقوة في الاستحقاقات القارية والدولية المقبلة.

محمد مراد صدى البلد احمد موسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026|تفاصيل منح درجات الرأفة لإنقاذ الطلاب من "حافة الرسوب"

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. درجاتك على صدى البلد قريباً

عدادات الكهرباء

لقراءة عدادات الكهرباء.. شعاع تعلن عن وظائف براتب يصل إلى 15 ألف جنيه

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 |حقيقة تراجع الحاصلين على الدرجة النهائية في الكيمياء

نادى الزمالك

أزمات لا تنتهي.. نجوم الزمالك في قسم الشرطة| إيه الحكاية؟

تصادم

ننشر أسماء المتوفين والمصابين في حادث سقوط ميكروباص من أعلى الطريق الحر بالقليوبية

الارصاد الجوية

أصعب أسبوع في يوليو.. الأرصاد تكشف عن موعد انكسار الموجة الحارة

وزير العمل

بعد قرار الحكومة .. هؤلاء الموظفون محرومون من إجازة ثورة 23 يوليو

ترشيحاتنا

عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

الجمل: إعداد القيادات هو الاستثمار الحقيقي لمستقبل التنظيم النقابي

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة والآثار: 50 بعثة أثرية مصرية أمريكية مشتركة تعمل في مصر

محمد عبد الغني نقيب المهندسين المصريين

المهندسين تعلن عن تحقيق نصر كبير في ملف شركة يوتن

بالصور

أطعمة ترفع ضغط الدم دون أن تشعر.. احذرها يوميًا

أطعمة ترفع ضغط الدم دون أن تشعر.. احذرها يوميًا
أطعمة ترفع ضغط الدم دون أن تشعر.. احذرها يوميًا
أطعمة ترفع ضغط الدم دون أن تشعر.. احذرها يوميًا

أفضل 5 سيارات مستعملة بمتوسط 400 ألف جنيه

سيارات مستعملة بمتوسط 400 الف جنيه
سيارات مستعملة بمتوسط 400 الف جنيه
سيارات مستعملة بمتوسط 400 الف جنيه

رابط استخراج تصريح عمل إلكتروني في مصر

استخراج تصريح عمل أونلاين
استخراج تصريح عمل أونلاين
استخراج تصريح عمل أونلاين

فرح الديباني وخيري بشارة في المؤتمر الصحفي لمسرحية داليدا بالسفارة الفرنسية | صور

المؤتمر الصحفي لمسرحية «داليدا.. الأغنية التي لا تنتهي»
المؤتمر الصحفي لمسرحية «داليدا.. الأغنية التي لا تنتهي»
المؤتمر الصحفي لمسرحية «داليدا.. الأغنية التي لا تنتهي»

فيديو

خاتم كأس العالم

لأول مرة في التاريخ.. فيفا يكافئ بطل كأس العالم بخواتم من الذهب والألماس

نهائي مونديال٢٠٢٦

نهائي مونديال لا يُنسى .. أبرز اللقطات المثيرة في مباراة إسبانيا والأرجنتين

أحمد جلال عبدالقوي

نقل جثمان أحمد جلال عبد القوي إلى مشرحة زينهم .. ماذا حدث؟

المتحدث العسكري

ابتدى وقت الحساب.. المتحدث العسكري: حماية الحدود مسئولية لا تقبل المساومة أو التهاون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب : مصر .. حضور يصنع المشهد وإسبانيا تعانق اللقب

المزيد