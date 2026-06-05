إلحق اظبط المنبه.. تفاصيل مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم 2026

تترقب الجماهير المصرية انطلاق مشوار منتخب مصر في نهائيات كأس العالم 2026، بعدما أسفرت القرعة عن وقوع "الفراعنة" في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، في بطولة تاريخية تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى.

ويخوض منتخب مصر، منافسات الدور الأول وسط طموحات كبيرة بتحقيق ظهور مميز وبلوغ الأدوار الإقصائية، خاصة بعد فترة من الاستعدادات المكثفة تحت قيادة المدير الفني حسام حسن، الذي يسعى لكتابة صفحة جديدة في تاريخ الكرة المصرية على الساحة العالمية.

قائمة منتخب مصر لكأس العالم

أعلن حسام حسن، قائمة تضم 26 لاعبًا، لتمثيل منتخب مصر في كأس العالم 2026، وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي - مصطفي شوبير - المهدي سليمان - محمد علاء.

الدفاع: محمد هاني - طارق علاء - حمدي فتحي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - حسام عبد المجيد - محمد عبد المنعم - أحمد فتوح - كريم حافظ.

الوسط: مروان عطية - مهند لاشين - نبيل عماد دونجا - محمود صابر - أحمد سيد زيزو - إمام عاشور - مصطفى عبد الرؤوف زيكو - محمود تريزيجيه - إبراهيم عادل - هيثم حسن - محمد صلاح.

الهجوم: عمر مرموش - حمزة عبد الكريم.

مواعيد مباريات مصر في كأس العالم

يبدأ منتخب مصر مشواره في المونديال بمواجهة قوية أمام منتخب بلجيكا يوم 15 يونيو 2026 على ملعب "لومين فيلد" بمدينة سياتل الأمريكية، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وتعد هذه المواجهة اختبارًا حقيقيًا لقدرات المنتخب أمام أحد أبرز المنتخبات الأوروبية.

وفي الجولة الثانية، يلتقي المنتخب المصري مع نيوزيلندا يوم 22 يونيو بمدينة فانكوفر الكندية، حيث تقام المباراة في الرابعة صباحًا بتوقيت القاهرة، حيث تمثل هذه المواجهة أهمية كبيرة في حسابات التأهل، إذ يسعى الفراعنة لحصد نتيجة إيجابية تعزز فرصهم في العبور إلى الدور التالي.

أما الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، فتشهد مواجهة مرتقبة بين مصر وإيران يوم 27 يونيو بمدينة سياتل الأمريكية، وتنطلق المباراة في السادسة صباحًا بتوقيت القاهرة، وقد تكون هذه المباراة حاسمة في تحديد هوية المتأهلين عن المجموعة، خاصة إذا تقاربت النتائج بين المنتخبات الأربعة.

موعد مباراة مصر المقبلة

يواجه منتخب مصر نظيره البرازيل وديا ضمن خطة المعسكر المغلق الذي يدخله المنتخب الوطني استعدادا لكأس العالم.

وتنطلق مباراة منتخب مصر والبرازيل يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الواحدة صباحا بتوقيت القاهرة بولاية أوهايو الامريكية.

ومن المقرر أن يدير اللقاء طاقم تحكيم مكسيكي بقيادة الحكم أدوناي إسكوبيدو، في مواجهة ينتظر أن تشهد متابعة جماهيرية وإعلامية واسعة، نظرًا لقيمة المنتخبين وأهمية المباراة ضمن استعداداتهما للمشاركة في كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبل.