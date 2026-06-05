قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطفى عزام يجتمع بمنتخب الشباب ويؤكد دعم اتحاد الكرة لهم ببطولة شمال أفريقيا
برلماني: تقنين الشقق الفندقية يضاعف الطاقة الاستيعابية وينعش الاستثمار السياحي
مصطفى بكري يزف بشرى سارة بشأن تعديلات مرتقبة لتسهيل التصالح على مخالفات البناء
العثور على 35 كلبًا نافقًا داخل قرية سياحية بالإسماعيلية.. والجهات المختصة تحقق
مصر تسترد أربع قطع أثرية نادرة من الولايات المتحدة| صور
10 أفلام وثائقية تتنافس على جوائز مهرجان الداخلة السينمائي
خلال 10 أيام.. انتشال 11 جثمانا من النيل بالقناطر الخيرية وتسليمهم لذويهم
مدير مهرجان كان: الاستعداد للدورة الـ 80 بدأ.. ونرحب بعودة نتفليكس
تحرك مفاجئ داخل البرلمان ضد الأوقاف بسبب أرض الزمالك .. تفاصيل
إلحق اظبط المنبه.. تفاصيل مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم 2026
رسميا إعلان نتيجة صفوف النقل إلكترونيا في الجيزة.. احصل عليها من هذا الرابط
موسكو تتهم كييف باستهداف فريق إزالة ألغام قرب محطة زابوروجيا النووية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

إلحق اظبط المنبه.. تفاصيل مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم 2026

منتخب مصر
منتخب مصر
أحمد أيمن

تترقب الجماهير المصرية انطلاق مشوار منتخب مصر في نهائيات كأس العالم 2026، بعدما أسفرت القرعة عن وقوع "الفراعنة" في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، في بطولة تاريخية تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى.

ويخوض منتخب مصر، منافسات الدور الأول وسط طموحات كبيرة بتحقيق ظهور مميز وبلوغ الأدوار الإقصائية، خاصة بعد فترة من الاستعدادات المكثفة تحت قيادة المدير الفني حسام حسن، الذي يسعى لكتابة صفحة جديدة في تاريخ الكرة المصرية على الساحة العالمية.

قائمة منتخب مصر لكأس العالم

أعلن حسام حسن، قائمة تضم 26 لاعبًا، لتمثيل منتخب مصر في كأس العالم 2026، وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي  - مصطفي شوبير - المهدي سليمان  - محمد علاء.

الدفاع: محمد هاني - طارق علاء - حمدي فتحي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم  - حسام عبد المجيد - محمد عبد المنعم - أحمد فتوح - كريم حافظ.

الوسط: مروان عطية - مهند لاشين - نبيل عماد دونجا - محمود صابر - أحمد سيد زيزو - إمام عاشور - مصطفى عبد الرؤوف زيكو - محمود تريزيجيه  - إبراهيم عادل - هيثم حسن - محمد صلاح.

الهجوم: عمر مرموش - حمزة عبد الكريم.

مواعيد مباريات مصر في كأس العالم

يبدأ منتخب مصر مشواره في المونديال بمواجهة قوية أمام منتخب بلجيكا يوم 15 يونيو 2026 على ملعب "لومين فيلد" بمدينة سياتل الأمريكية، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وتعد هذه المواجهة اختبارًا حقيقيًا لقدرات المنتخب أمام أحد أبرز المنتخبات الأوروبية.

وفي الجولة الثانية، يلتقي المنتخب المصري مع نيوزيلندا يوم 22 يونيو بمدينة فانكوفر الكندية، حيث تقام المباراة في الرابعة صباحًا بتوقيت القاهرة، حيث تمثل هذه المواجهة أهمية كبيرة في حسابات التأهل، إذ يسعى الفراعنة لحصد نتيجة إيجابية تعزز فرصهم في العبور إلى الدور التالي.

أما الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، فتشهد مواجهة مرتقبة بين مصر وإيران يوم 27 يونيو بمدينة سياتل الأمريكية، وتنطلق المباراة في السادسة صباحًا بتوقيت القاهرة، وقد تكون هذه المباراة حاسمة في تحديد هوية المتأهلين عن المجموعة، خاصة إذا تقاربت النتائج بين المنتخبات الأربعة.

موعد مباراة مصر المقبلة

يواجه منتخب مصر نظيره البرازيل وديا ضمن خطة المعسكر المغلق الذي يدخله المنتخب الوطني استعدادا لكأس العالم.

وتنطلق مباراة منتخب مصر والبرازيل يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الواحدة صباحا بتوقيت القاهرة بولاية أوهايو الامريكية.

ومن المقرر أن يدير اللقاء طاقم تحكيم مكسيكي بقيادة الحكم أدوناي إسكوبيدو، في مواجهة ينتظر أن تشهد متابعة جماهيرية وإعلامية واسعة، نظرًا لقيمة المنتخبين وأهمية المباراة ضمن استعداداتهما للمشاركة في كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبل.

منتخب مصر كأس العالم 2026 مباريات مصر في كأس العالم مواعيد مباريات مصر في كأس العالم قائمة مصر لكأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي محافظة الجيزة 2026

نتيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي محافظة الجيزة 2026 ..بالرقم القومي

صيانة كهرباء

غدا.. فصل التيار الكهربائي عن 7 مناطق بقنا

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب تواصل الهبوط اليوم الجمعة.. كم سعر عيار 21؟

امتحانات

مصدر بتعليم الجيزة: إعلان نتيجة صفوف النقل خلال ساعات وإتاحتها على موقع المديرية

هيئة الدواء توجه بسحب كافة التشغيلات

أشهر كريم للجلد .. هيئة الدواء توجه بسحب كافة التشغيلات

نتيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي بالرقم القومي 2026

نتيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي بالرقم القومي 2026 محافظة الجيزة

عيار 21 يخسر أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب

عيار 21 يخسر أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب

ذهب

اشتري ذهب قبل ما يغلى.. ومفاجأة بـ عيار 21 اليوم الجمعة

ترشيحاتنا

جانب من الحلقة

مصطفى بكري: القوة الناعمة المصرية صنعت وجدان العرب لعقود طويلة

هشام موسى

هشام موسى شريكاً لمحمد موسى في تقديم "خط أحمر"

د حسام موافي

حسام موافي : الصدمات النفسية قد تسبب أعراضًا تشبه أمراض القلب

بالصور

تبدو صحية| أكلات تضر القولون وتسبب الانتفاخ.. احذر منها

أطعمة نعتقد بانها صحية تسبب الانتفاخ واضطرابات القولون
أطعمة نعتقد بانها صحية تسبب الانتفاخ واضطرابات القولون
أطعمة نعتقد بانها صحية تسبب الانتفاخ واضطرابات القولون

أرخص 5 سيارات زيرو مناسبة للبنات والسيدات.. صور

سيارات البنات والسيدات
سيارات البنات والسيدات
سيارات البنات والسيدات

مشروب منعش للصيف.. طريقة عمل موهيتو البطيخ بالليمون والنعناع

طريقة عمل موهيتو البطيخ بالليمون والنعناع
طريقة عمل موهيتو البطيخ بالليمون والنعناع
طريقة عمل موهيتو البطيخ بالليمون والنعناع

لماذا يتم تجاهل اضطراب ADHD لدى الفتيات؟.. تعرف على الأسباب والأعراض الخفية

أعراض ADHD عند البنات تختلف عن الأولاد
أعراض ADHD عند البنات تختلف عن الأولاد
أعراض ADHD عند البنات تختلف عن الأولاد

فيديو

أرخص مقاتلة شبحية في العالم

أرخص مقاتلة شبحية في العالم.. هل تنجح روسيا في الرهان؟

كهربا

كهربا يفجر مفاجآت مدوية.. ويتحدث عن مرتضى منصور ومجدي عبد الغني وكواليس احتجازه في الكويت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

المزيد