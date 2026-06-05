محمد صلاح يتبادل القميص مع أندريه، نجم فريق كليفلاند براونز لكرة القدم الأمريكية

نشر الإعلامي أمير هشام صورة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، تُظهر النجم المصري محمد صلاح أثناء تبادله القميص مع أندريه، لاعب فريق كليفلاند براونز لكرة القدم الأمريكية.

محمد صلاح

وتداولت الصورة على نطاق واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لاقت تفاعلًا كبيرًا بسبب ظهور صلاح مع أحد نجوم دوري الـNFL في لقطة ودّية تعكس التقارب بين نجوم الرياضات المختلفة.

وشارك حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني صورة رفقة محمد صلاح من معسكر الفريق قبل ودية البرازيل.

موعد مباراة مصر والبرازيل

ويواجه منتخب مصر نظيره البرازيل وديا ضمن خطه المعسكر المغلق الذي يدخله المنتخب الوطني استعدادا لكأس العالم.

تنطلق مباراة منتخب مصر والبرازيل يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الواحدة صباحا بتوقيت القاهرة بولاية أوهايو الامريكية.

ويواصل حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، مطاردة إنجاز تاريخي جديد في مسيرته الحافلة مع كرة القدم المصرية، بعدما نجح في قيادة الفراعنة إلى نهائيات كأس العالم 2026، ليضيف فصلاً جديداً إلى قصة استثنائية امتدت لأكثر من أربعة عقود بين الملاعب ومقاعد التدريب.

ويستعد المنتخب لخوض منافسات المجموعة السابعة التي تضم منتخبات بلجيكا ونيوزيلندا وإيران، وسط آمال جماهيرية بتحقيق مشاركة قوية والعبور إلى الأدوار الإقصائية.