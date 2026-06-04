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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح يخطف الأنظار رفقة نجوم المنتخب قبل ودية البرازيل

محمد صلاح ولاعبو المنتخب
محمد صلاح ولاعبو المنتخب
سارة عبد الله

شارك محمد صلاح نجم منتخب مصر، صورة تجمعه  بمحمد هاني ومحمد عبد المنعم وأحمد فتوح، من معسكر الفراعنة استعدادا لخوض ودية البرازيل قبل انطلاق كأس العالم.

ويخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم مواجهة ودية من العيار الثقيل أمام منتخب البرازيل، ضمن استعدادات الفراعنة النهائية للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

 وتُقام المباراة في تمام الساعة الواحدة صباح يوم الأحد 7 يونيو بتوقيت القاهرة، على الأراضي الأمريكية بولاية أوهايو، خلال المعسكر المغلق الذي يقيمه المنتخب استعدادًا للحدث العالمي المرتقب.

اختبار فني مهم قبل انطلاق المونديال

تمثل مباراة البرازيل محطة مهمة للجهاز الفني لمنتخب مصر من أجل الوقوف على جاهزية اللاعبين الفنية والبدنية قبل خوض منافسات كأس العالم. كما تمنح المواجهة فرصة قوية للاحتكاك بأحد أبرز المنتخبات العالمية واختبار الخطط والتكتيكات التي سيعتمد عليها المنتخب خلال البطولة.

أون سبورت تنقل المباراة حصريًا

أعلنت قناة ON Sport حصولها على حقوق بث المباراة الودية بين مصر والبرازيل، لتتيح للجماهير المصرية متابعة اللقاء المرتقب مباشرة من ولاية أوهايو الأمريكية. وتحظى المواجهة باهتمام جماهيري كبير نظرًا لقيمة المنتخب البرازيلي وأهمية المباراة في برنامج إعداد الفراعنة للمونديال.

منتخب مصر محمد صلاح كأس العالم

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