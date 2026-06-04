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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمير هشام يكشف كواليس اجتماع الأهلي مع توروب لإنهاء تعاقده

الأهلي
الأهلي
باسنتي ناجي

أكد الإعلامي أمير هشام، أن هناك اجتماع حاليا في مقر النادي الأهلي بالجزيرة، بحضور ياسين منصور وسيد عبدالحفيظ، وبحضور ييس توروب ووكيله فراس، من أجل الاتفاق على آلية فسخ العقد بين الطرفين.

الاهلي

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس عبر قناة modern mti: الاتفاق المبدئي بين مسئولي الأهلي وتوروب لفسخ العقد، والنادي يريد انهاء التعاقد مبكرًا بدفع الشرط الجزائي 3 شهـور بالإضافة لراتب شهر يونيو الجاري، وهي البنود الموجودة في عقده.

وأضاف: الأهلي سيدفع شهر إضافي، وهي نسبة وكالة ييس توروب من التعاقد الذي يصل لـ250 ألف دولار عن الموسم المنصرم، والـ 350 ألف دولار عن الموسم القادم، من أجل تسوية الأمر مبكرًا قبل حلول 30 يونيو حتى يتمكن من ترتيب أوراقه مبكرًا.

وواصل: الأهلي سيتكبد حوالي مليون و 350 ألف دولار لفسخ العقد مع توروب، بخلاف الـ250 ألف دولار للوكالة لم يتم دفعهم، بما يعني إمكانية وصول المبلغ الإجمالي الذي سيتم دفعه لإنهاء التعاقد إلى مليون و 600 ألف دولار.

وزاد: من المقرر الإعلان الرسمي عن انهاء العقد غدًا الخميس، وسيتم عقد اجتماع لمجلس الإدارة من أجل أيضًا إعلان بعض القرارات الخاصة بهيكلة قطاع كرة القدم.

الاهلي الزمالك أمير هشام

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